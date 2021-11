Reese Witherspoon, sua figlia è "frustrata" dalla somiglianza con l'attrice

A Reese Witherspoon non dispiace per niente essere scambiata per sua figlia Ava Philippe, che le somiglia come una goccia d'acqua, ma alla giovane ventiduenne non sempre va a genio questa cosa. Ecco perché Reese le ha consigliato si sfogarsi con una grande amica della mamma, anche lei molto famosa: Zoe Kravitz.

Quando Ava, infatti, si sente frustrata dalla grandissima somiglianza con Reese Witherspoon, la donna la incita a parlare con Zoë Kravitz, sua collega nella serie Big Little Lies e anche lei figlia di due celebrità, Lenny Kravitz e Lisa Bonet. In una nuova intervista con InStyle, Reese Witherspoon ha infatti raccontato:

"Parliamo molto con Zoë Kravitz. Perché lei e sua madre si assomigliano molto, quindi ogni volta che Ava è frustrata, io dico: 'Chiama Zoë, manda un messaggio a Zoë, lei sa di cosa parlare.'"

Sicuramente, Zoe Kravitz può capire bene le preoccupazioni e il disagio che ogni tanto Ava Philippe prova in questa situazione, soprattutto perché anche lei è la copia esatta di sua madre Lisa Bonet.

Reese Witherspoon, dal canto suo però, è molto fiera di questa somiglianza con la figlia, infatti ha dichiarato:

"Adoro essere scambiata per lei perché mi fa sentire così giovane. Sono così orgogliosa di lei. Sono sicura però che non è facile somigliare così tanto a tua madre"