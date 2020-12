Reese Witherspoon e la battuta dell'ex marito Ryan Phillippe sui suoi guadagni: "Ero rimasta sconcertata"

Reese Witherspoon ha rivelato di essere rimasta sconcertata da una battuta sui suoi guadagni compiuta dall'ex marito Ryan Phillippe durante la cerimonia di consegna dei premi Oscar nel 2002.

L'attrice ha ricordato quel momento un po' imbarazzante durante il podcast The HFPA in Conversation di cui è stata recentemente ospite.

L'attrice Reese Witherspoon era salita sul palco insieme a Ryan Phillippe per presentare uno dei premi assegnati dall'Academy nel 2002. L'attore aveva quindi detto che le avrebbe fatto leggere il vincitore della categoria perché "guadagni più di me".

Reese, mentre il pubblico rideva della battuta, era apparsa visibilmente presa alla sprovvista.

Witherspoon, durante il podcast, ha quindi ammesso: "Mi ero dimenticata che fosse successo".

Il premio Oscar ha quindi aggiunto: "Ma avete ragione, lo ha detto e no, non era previsto nel copione e non mi aveva detto che lo avrebbe detto prima del momento in cui è accaduto in diretta. Quindi in quell'attimo sono rimasta un po' sconcertata".

L'attrice premio Oscar ha sottolineato che non ha idea del motivo per cui Ryan abbia compiuto quel momento sul palco degli Oscar, ricordando però: "Ci sono così poche donne che guadagnano molto al punto che alle volte si vergognano della loro situazione e ci si aspetta che diano sempre di più rispetto agli altri nella stessa posizione. Ma penso che da quando è accaduto quel momento le cose siano un po' cambiate".

Reese Witherspoon ha svelato inoltre che sua figlia Ava, che ora ha 21 anni, una volta era ritornata da scuola in lacrime perché le avevano detto che sua madre era una delle attrici più pagate a Hollywood e si era sentita incredibilmente in imbarazzo: "Ho risposto 'Non vergognarti mai di una donna che guadagna. Ci sono donne in tutto il mondo che non hanno un'opportunità o un'educazione, o la capacità di guadagnare. E più le donne guadagnano più doneranno soldi e si prenderanno cura della società, delle loro comunità, investiranno quei soldi. Quindi non sentirti mai male perché tua madre guadagna dei soldi e non sentirti in imbarazzo se li guadagnerai tu, e nemmeno se la cifra sarà più alta di quella ottenuta dal tuo partner".

L'attrice, che ha un patrimonio stimato intorno ai 200 milioni di dollari grazie al lavoro come attrice e produttrice, è attualmente pagata 2 milioni di dollari per ogni puntata di The Morning Show in cui recita accanto a Jennifer Aniston.