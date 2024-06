Red One: Dwayne Johnson e Chris Evans cercano Babbo Natale nel trailer della commedia

Dwayne Johnson e Chris Evans sono i protagonisti del film Red One, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si vede il momento in cui Babbo Natale viene rapito, costringendo il capo della sua sicurezza a collaborare con un criminale nella speranza di salvare il Natale.

Cosa accadrà in Red One

Nel film, dopo che Babbo Natale (J.K. Simmons), il cui nome in codice è Red One, viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve collaborare con il più famoso cacciatore di taglie al mondo (Chris Evans), in una missione in giro per il mondo e pieno d'azione per salvare il Natale.

Nel video si vedono molte sequenze spettacolari come quella in cui una macchina giocattolo di Hot Wheels viene trasformata in un veicolo funzionante grazie a una tecnologia "natalizia". Evans scherza inoltre al cassiere chiedendo se non ha un'action figure di Wonder Woman, venendo rimproverato dal capo della sicurezza.

Nel cast ci sono anche Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll e Wesley Kimmel.

Alla regia del film c'è Jake Kasdan, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Morgan da una storia ideata da Hiram Garcia. Nel team della produzione ci sono inoltre Hiram Garcia, Danny Garcia, Johnson, Morgan, Kasdan e Melvin Mar.

Evans, parlando del suo coinvolgimento nel film prodotto da Amazon MGM Studios che ha investito la considerevole cifra di 250 milioni di dollari, aveva spiegato: "Stavo semplicemente cercando un film di Natale da girare fin dall'inizio della mia carriera".

Recentemente si erano diffuse alcune indiscrezioni che sostenevano ci fossero stati numerosi problemi a causa di comportamenti irrispettosi di Johnson, che sarebbe arrivato sul set spesso in ritardo di molte ore, ma lo studio ha più volte smentito, sostenendo che si tratta di notizie false e infondate.