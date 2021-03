Red: Helen Mirren ha dovuto imparare a sparare come una vera killer

Al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Victoria Winslow in Red, un film del 2010 diretto da Robert Schwentke, basato sull'omonimo fumetto scritto da Warren Ellis, Dame Helen Mirren ha dovuto imparare a sparare con una pistola senza battere ciglio in modo da sembrare una vera killer.

Sbattere le palpebre, in natura, è un gesto che viene spesso associato alle prede in quanto la maggior parte di predatori non manifesta nessuna reazione attaccando o uccidendo: questo è stato uno dei motivi principali per cui le star della trilogia di Matrix hanno indossato occhiali da sole al fine di mascherare le loro reazioni involontarie.

Molti grandi attori come Sir Anthony Hopkins e Sir Michael Caine hanno spesso parlato dell'importanza di non sbattere le palpebre nel caso in cui si debba interpretare un personaggio pericoloso, un assassino o, più comunemente, se si desidera essere ascoltati attentamente da qualcuno.

Il film ha una valutazione del 72% su Rotten Tomatoes sulla base di 208 recensioni e una valutazione media di 6,37 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Potrebbe non essere il viaggio da brivido che ti aspetteresti da un film d'azione con un cast di questo calibro, ma Red supera la maggior parte delle pellicole ad alto budget grazie al suo ingegno e al suo stile."