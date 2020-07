Red Dead Redemption: Kit Harrington nel ruolo di John Marston nel fan trailer

Come apparirebbe Kit Harington nell'adattamento cinematografico del popolare videogame Red Dead Redemption? Ce lo rivela un divertente fan trailer che immagina Harington nei panni del protagonista John Marston.

Red Dead Redemption, videogioco action-adventure prodotto da Rockstar nel 2010, ha avuto grande successo tanto da dare il là a un game prequel uscito nel 2018. Il franchise, di fatto, aveva preso il via nel 2004 con Red Dead Revolver per poi esplodere sei anni dopo. Il sogno dei fan sarebbe ora quello di vedere John Marston sul grande schermo e perché non farlo interpretare alla star de Il trono di spade Kit Harington?

Così, vista la frenesia dei fan, il regista e montatore Rob Long, alias Smasher, ha immaginato il possibile look del film su Red Dead Redemption utilizzando materiale video del western-thriller Brimstone, del 2016, che vedeva Kit Harrington nel cast. Al momento non sappiamo se un film su Red Dead Redemption verrà mai realizzato perchè, come ha ammesso il CEO di Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick in un'intervista del 2016, un adattamento live-action è considerato rischioso. Per adesso non ci resta che goderci il fan trailer e chissà che prima o poi qualche produttore non cambi idea.

Il fenomeno The Witcher: il Trono di Spade dei videogame