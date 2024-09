Il reboot di Pretty Little Liars cancellato da Max dopo la seconda stagione

Il reboot di Pretty Little Liars è stato cancellato da Max dopo due stagioni. Lo show era una rivisitazione in chiave horror del mystery ABC del 2010.

La decisione arriva circa tre mesi dopo che la seconda stagione di PLL, intitolata Summer School, ha concluso la sua corsa a giugno.

"Anche se Max non andrà avanti con una terza stagione di Pretty Little Liars, siamo molto grati ai nostri co-creatori, Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, così come al team della Warner Bros. Television, per aver reintrodotto i fan in questa nuova iterazione di bugiarde che si uniscono per combattere l'ultimo inquietante cattivo di Millwood", si legge in un comunicato di Max.

"La loro visione creativa unica e moderna - unita all'immenso talento del nostro cast e della troupe - ha dato alla serie un punto di vista divertente e pieno di orrore che ha reso omaggio alle sue radici originali di Rosewood".

La seconda e ultima stagione di Pretty Little Liars: Original Sin

La seconda stagione si è conclusa con un'anticipazione di altri potenziali misteri, mostrando un gruppo di ragazze con delle maschere che ricordano le cinque Liars che camminano lungo il corridoio del loro liceo. Tuttavia, quell'immagine sarà lasciata in sospeso.

Pretty Little Liars: una scena della prima stagione della serie TV

Il rinnovamento di Pretty Little Liars è stato ordinato direttamente alla HBO Max nel settembre 2020. La serie, la cui prima stagione si intitolava Pretty Little Liars: Original Sin, ha debuttato il 28 luglio 2022 e ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione poco dopo il suo finale.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco, Mallory Bechtel, Sharon Leal, Alex Aiono, Jordan Gonzalez ed Elias Kacavas sono i protagonisti della seconda stagione. Aguirre-Sacasa (Riverdale) e Bring hanno prodotto la serie televisiva della Warner Bros. con la creatrice di PLL Marlene King, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment e Michael Grassi.