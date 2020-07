Rebel Wilson magra dopo la dieta: la foto in bikini è esplosiva

L'attrice comica Rebel Wilson si è fotografata in bikini dopo la rigorosa dieta che sta seguendo da mesi, per lei il 2020 è l'anno della salute.

Rebel Wilson ha deciso di perdere peso e ha mostrato i suoi progressi in una foto in bikini pubblicata su Twitter nella quale appare più magra ma con delle curve esplosive. La protagonista di Non è romantico sta seguendo una dieta rigida e si è sottoposta ad intense sedute di workout.

Hot Tub Fine Machine 😉 pic.twitter.com/SNJs9UJuWq — Rebel Wilson (@RebelWilson) July 25, 2020

Rebel Wilson all'inizio dell'anno ha detto ai suoi fan che il 2020 per lei sarebbe stato un anno particolare, battezzandolo l'anno della salute in cui decideva di prendersi cura del suo corpo. L'attrice ha mostrato volta per volta i suoi progressi ai follower, la rivista People ha scritto che Rebel segue il piano alimentare dell'austriaca VIVAMAYR Maria Wörth. Sabato su Twitter, Wilson ha pubblicato una sua foto con indosso un bikini verde.

Rebel Wilson è in una vasca idromassaggio, l'attrice comica ha scritto nella didascalia "Hot Tub Fine Machine", un gioco di parole che richiama al titolo della commedia di fantascienza Hot Tub Time Machine (Un tuffo nel passato) del 2010. Rebel ha incoraggiato i fan a lottare per i propri obiettivi, il suo è quello di arrivare a pesare 75 kg. Ai suoi follower ha detto "provate a fare un piccolo sforzo ogni giorno ... So che alcuni giorni sono frustranti da morire e hai voglia di mollare, ti irriti per la mancanza di progressi... ma le cose buone stanno per arrivare".

I fan di Rebel Wilson hanno notato il suo duro lavoro e lo hanno sottolineato con parole incoraggianti e gentili, anche se alcuni le hanno chiesto di non lanciare messaggi contro le persone sovrappeso. La stessa cosa successe ad Adele, la cantantefu addirittura accusata di body shaming dopo aver pubblicato una foto in cui mostrava di aver perso circa trenta chili.