Rebel Wilson debutta come regista con il film tratto dal musical The Deb

L'attrice Rebel Wilson sarà impegnata per la prima volta come regista per portare sul grande schermo il musical australiano The Deb.

Rebel Wilson debutterà in veste di regista in occasione dell'adattamento cinematografico del musical The Deb.

Il progetto sarà prodotto per Unigram, Al Film e Access Entertainment.

La trama di The Deb

The Deb racconterà la storia dell'adorabile ragazza di campagna ed emarginata al liceo Taylah Simpkins, che è convinta che l'imminente Ballo delle Debuttanti, 'The Deb', sia la sua occasione per ridefinire se stessa. Quando Maeve, la sua cinica cugina che vive in città, viene esiliata nella città di provincia di Dunburn, la nuova arrivata critica duramente l'evento e spezza lo status quo. Nella loro ricerca dell'attenzione che pensano di meritare, Taylah e Meve cercano di trovare un modo per accettare se stesse e avere un appuntamento in tempo per The Deb.

Il musical ha debuttato nel 2022 sul palco dell'Australian Theatre for Young People di Sydney, ed è stato scritto da Hannah Reilly. Le canzone originali sono invece state composte da Meg Washington.

Le dichiarazioni di Rebel Wilson

Cheerleader per sempre: Rebel Wilson in un momento del film

Rebel Wilson ha dichiarato: "The Deb è il mio tipo perfetto di film: pieno di umorismo, cuore e australiano in modo unico, ma con tematiche universali. Il musical è nato da un programma di borse di studio dell'organizzazione non-profit dell'Australian Theatre for Young People, programma di cui sono davvero orgogliosa, e ha avuto un incredibile successo. Se ci fosse mai stato un film che avrei dovuto dirigere, sarebbe stato questo. Questo progetto è semplicemente così speciale e originale. Hannah e Meg hanno compiuto un lavoro fantastico nello scriverlo, e collaborare con Amanda, Len, Gregor e il team di Bunya in Australia è stato fantastico. Stiamo utilizzando le migliori risorse al mondo e i talenti più fantastici in Australia per portare questo progetto sullo schermo".

La star ha proseguito: "Sono cresciuta guardando film classici come Le nozze di Muriel, Priscilla, la regina del deserto, e i primi film di Baz Luhrmann. Il mio obiettivo è creare un'opera australiana che possa essere all'altezza di quei capolavori ed essere apprezzato a livello internazionale. So di poter portare sullo schermo gli elementi divertenti, e spero di riuscirci anche con quelli emozionanti".

Rebel farà parte degli interpreti insieme a Natalie Abbott nel ruolo di Taylah, Charlotte MacInnes che sarà Maeve, Stevie Jean, Tara Morice, Jay Laga'aia, e Shane Jacobson. Le riprese inizieranno nel mese di settembre.