Rebel Wilson, un membro della Famiglia Reale la invitò a perdere la verginità in un'orgia piena di droga

Rebel Wilson ha svelato nella sua autobiografia molteplici esperienze vissute nel corso della sua vita e tra i passaggi che faranno maggiormente scalpore spicca l'aneddoto in cui venne invitata a perdere la verginità durante un'orgia in cui si avrebbe fatto uso di droga insieme ad un membro della famiglia reale britannica.

Anna Kendrick e Rebel Wilson in una curiosa scena di Pitch Perfect

Nel suo libro, intitolato Rebel Rising, l'attrice ha raccontato di essere stata invitata alla festa di un miliardario dell'high-tech in un grande ranch appena fuori Los Angeles da un lontano componente della famiglia reale. Wilson accettò l'invito ma non si rese conto che il party a tema medievale fosse un'orgia fino alle 2 del mattino, quando le passò davanti agli occhi un vassoio con sopra dell'MDMA.

Brutti ricordi

Rebel Wilson ha raccontato che l'invito le arrivò da un amico informato dal membro della famiglia reale che la festa aveva bisogno della presenza di più ragazze. Nel libro, Wilson racconta:"Osservo la famiglia reale britannica barcollare mentre continuo ad alzarmi continuamente il seno. È la mia miglior caratteristica fisica. C'è uno spettacolo privato enorme di fuochi d'artificio e improvvisamente sono le due di notte".

Ad un certo punto, Wilson racconta il momento in cui ha compreso che il party aveva alcune caratteristiche inaspettate:"Esce un ragazzo con un vassoio enorme pieno di quelle che sembrano un sacco di caramelle. Io dico 'Ooooh, sono caramelle?'. E il ragazzo che tiene il vassoio disse 'No, questa è la molly [MDMA]'. Dice 'È per l'orgia, sta per iniziare. Le orgie di solito iniziano a quest'ora a queste feste'". In quel momento, l'attrice si sentì fuori luogo e comprese il motivo per il quale era stato espressamente richiesto un numero maggiore di ragazze. All'epoca, Rebel Wilson non aveva ancora avuto esperienze sessuali e non sapendo che cosa fare decise di fuggire. L'attrice ha dichiarato di aver mentito in passato sulla propria esperienza sessuale perché si sentiva sotto pressione e ha dichiarato di sperare che il suo racconto possa aiutare i giovani a non provare il suo stesso stesso disagio.