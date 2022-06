Rebel Wilson ha deciso di fare coming out perché un quotidiano ha minacciato di rivelare la sua sessualità

Rebel Wilson ha fatto coming out e un quotidiano australiano ha ora svelato che le aveva dato due giorni per commentare la sua nuova relazione prima di pubblicare lo scoop.

Rebel Wilson ha fatto coming out con un post su Instagram in cui rivelava la sua storia d'amore con Ramona Agruma e ora i fan dell'attrice stanno condannando un articolo pubblicato dal Sydney Morning Herald in cui si rivela che la testata aveva dato un ultimatum all'attrice.

Nel suo post, la star di Pitch Perfect, aveva dichiarato: "Pensavo di essere alla ricerca di un principe della Disney... Ma forse ciò di cui avevo sempre avuto bisogno era una principessa Disney".

Il giornalista del quotidiano australiano ha ora raccontato che "con molta cautela e rispetto" aveva concesso a Rebel Wilson due giorni per commentare il suo rapporto con la stilista Ramona Agruma prima di pubblicare un articolo sulla loro relazione. La star avrebbe invece deciso di venire meno all'accordo e anticipare la storia, impedendo così che il Sydney Herald facesse lo scoop sulla sua sessualità.

Nel pezzo del giornalista Andrew Hornery si sosteneva: "Considerando come Wilson si sia lamentata in modo amaro parlando degli standard molto bassi del giornalismo quando aveva vinto la causa per diffamazione contro Womans' Day, la sua scelta di ignorare le nostre domande discrete, genuine e oneste, dal nostro punto di vista, è deludente". Il giornalista ha inoltre sostenuto che l'articolo non sarebbe stato molto rilevante perché "l'orientamento sessuale non è più qualcosa da nascondere, nemmeno a Hollywood".

L'articolo è stato accolto online da innumerevoli critiche e più di un fan di Rebel Wilson ha scritto online che il giornalista dovrebbe vergognarsi: "Minacciare di rivelare la sessualità di qualcuno e poi arrabbarsi perché ha deciso di farlo da sola? Spregevole, è totalmente inaccettabile. Siete dei giornalisti spregevoli e disgustosi".

Un altro tweet ironizza dichiarando: "Da parte vostra avvisarla è stato davvero gentile e generoso. Dovete essere delle persone adorabili".

In un ulteriore tweet si sottolinea: "Svelare i rapporti omosessuali dovrebbe essere ridondante, ma allo stesso tempo svelare la sua relazione omosessuale meritava una notizia?".

Tra i commenti online c'è anche chi dichiara: "Il Sydney Morning Herald celebra il mese del Pride minacciano Rebel Wilson e poi sconvolgendosi quando ha rovinato il loro scoop. Fottutamente disgustoso".