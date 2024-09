Rebel Ridge, perché John Boyega ha abbandonato il ruolo da protagonista del film Netflix

John Boyega era pronto a interpretare Terry Richmond in Rebel Ridge prima che Aaron Pierre venisse ingaggiato per sostituirlo all'ultimo minuto, fatto che ha scatenato alcune domande sul perché Boyega abbia abbandonato il film Netflix, attualmente il più visto sulla piattaforma.

Anche se Rebel Ridge è un film d'azione a budget relativamente basso, ci sono voluti cinque anni per girarlo e ultimarlo. Secondo quanto riportato, John Boyega era stato scritturato per il ruolo del protagonista nel novembre 2019 e le riprese del film sarebbero dovute iniziare nell'aprile 2020.

Tuttavia, a causa dei ritardi dovuti alle chiusure durante la pandemia COVID-19, le riprese di Rebel Ridge sono iniziate solo nel maggio 2021. Nel giugno 2021, però, la produzione del film ha dovuto superare un'altra grande sfida quando John Boyega ha abbandonato improvvisamente il progetto.

Rebel Ridge: Aaron Pierre e Don Johnson in una scena del film

A questo punto è stato scelto Aaron Pierre al suo posto. Fortunatamente, la terza volta è stata quella buona, poiché le riprese del film si sono svolte senza problemi. Sebbene il casting di Pierre si sia rivelato vincente per il film di Jeremy Saulnier, è difficile non essere curiosi di sapere perché John Boyega si sia tirato indietro dal film proprio all'ultimo.

John Boyega abbandona le riprese di Rebel Ridge per problemi in famiglia

Poiché capita raramente che gli attori principali lascino i progetti cinematografici a metà delle riprese, l'improvvisa partenza di John Boyega da Rebel Ridge ha scatenato molte voci. Il fatto che abbia lasciato la produzione del film senza nemmeno informare nessuno ha portato molti a ipotizzare una serie di motivi, tra cui problemi con la sceneggiatura e problemi con la sua sistemazione. Secondo quanto riportato da IndieWire, i vertici di Netflix hanno persino cercato di convincerlo a tornare sul set del film, ma senza successo.

Di conseguenza, la produzione è stata temporaneamente interrotta prima di riprendere le riprese con Aaron Pierre come protagonista. L'agente di John Boyega, Ognus, ha poi rilasciato una dichiarazione in cui ha respinto le voci e ha rivelato che l'attore ha dovuto lasciare improvvisamente il film per "motivi familiari". "Posso dire categoricamente che queste voci sono completamente false", ha dichiarato, confermando che Boyega ha un rapporto "meraviglioso" con Netflix, che continuerà a crescere in futuro.