John Boyega abbandona le riprese di Rebel Ridge per problemi in famiglia

Le riprese di Rebel Ridge sono attualmente in pausa dopo che John Boyega ha abbandonato il set a causa di problemi in famiglia.

John Boyega ha abbandonato il cast del film Rebel Ridge durante le riprese a causa di alcuni problemi in famiglia.

La produzione è attualmente in pausa e Netflix sembra stia cercando rapidamente un sostituto per ricominciare a breve il lavoro sul set iniziato il 3 maggio in Louisiana.

Un portavoce della piattaforma di streaming ha dichiarato: "Le riprese di Rebel Ridge sono temporaneamente in pausa mentre cerchiamo un attore a cui affidare il ruolo che era di John Boyega, che ha dovuto lasciare il progetto per dei problemi in famiglia. Rimaniamo impegnati nella produzione dello straordinario film di Jeremy Saulnier e non vediamo l'ora di ricominciare la produzione".

La scelta di John Boyega di abbandonare il set non sembra abbia avuto delle ripercussioni. Netflix ha infatti confermato che non vede l'ora di collaborare presto di nuovo con UpperRom Productions, la casa di produzione di John Boyega, con cui verrà realizzato anche They Cloned Tyrone di cui l'attore sarà uno dei protagonisti.

Il lungometraggio di Jeremy Saulnier affronterà il tema dell'ingiustizia sistemica americana in un contesto all'insegna dell'azione, della suspense e dell'umorismo.

Nel cast ci sono anche AnnaSophia Robb, Emory Cohen, Don Johnson, James Cromwell, James Badge Dale, Zsane Jhe e Al Vicente.