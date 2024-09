Rebel Ridge, Don Johnson: "Trovo l'umanità in tutti i cattivi che interpreto"

In una recente intervista per il suo ultimo film Netflix, Rebel Ridge, Don Johnson si è soffermato sui personaggi cattivi che solitamente interpreta sullo schermo, tra cui proprio l'ultimo, l'antagonista Sandy Burne.

Don Johnson è particolarmente entusiasta di avvicinarsi a questo tipo di personaggi proprio perché riesce a scavare nel loro profondo per esplorare tutte le sfaccettature che solitamente caratterizzano anche i villain più crudeli.

L'umanità nel male

"Adoro interpretare tutti i tipi di personaggi. Mi piace particolarmente interpretare questo cattivo [Sandy Burne] perché è in realtà una brava persona. In tutti i cattivi che interpreto trovo l'umanità. Oserei dire, anche alcune delle persone più atroci nella storia dell'umanità" ha spiegato Johnson.

Don Johnson e Aaron Pierre in una scena di Rebel Ridge

L'attore ha provato spiegare il suo punto di vista sui personaggi cattivi:"Negare l'umanità significa negare te stesso. Quindi, interpretare i cattivi è una parte piuttosto entusiasmante dell'equazione. Scoprire l'umanità, capire perché fanno certe cose. È come se fossero inesorabilmente trascinati dal loro DNA ad essere in quel luogo e in quel momento affinché quel dato incidente accada".

L'esperienza di Don Johnson sul set è stata molto importante anche per il regista Jeremy Saulnier, che si è avvalso della sua consulenza anche per girare una scena:"Jeremy lo sa perché ne abbiamo parlato. Quando sono arrivato non aveva mai lavorato con qualcuno con la mia esperienza. Il primo giorno stava girando una scena nel modo più difficile, impostando la scena e poi adattando gli attori al blocco. Gli dissi di rifare di nuovo la scena. Prima l'avrei provata e avremmo visto come sarebbe andata naturalmente e poi avrebbe deciso come girarla. Si è fermato, ci ha pensato un attimo e ha approvato!".

Rebel Ridge comprende nel cast anche altre star come AnnaSophia Robb, Aaron Pierre, Emory Cohen, David Denman, James Cromwell e Steve Zissis, con Don Johnson nel ruolo del villain Sandy Burne.