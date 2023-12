Rebel Moon: Zack Snyder dirige i fan accorsi sul set virtuale ideato da Netflix per promuovere il film

Durante una convention in corso in Brasile il regista Zack Snyder ha diretto i fan sul set virtuale ideato per promuovere Rebel Moon.

Rebel Moon arriverà sugli schermi Netflix tra qualche settimana e Zack Snyder sta partecipando all'evento CCXP in Brasile, dove è stato immortalato mentre si occupava di dirigere i fan.

Le persone che partecipano alla convention possono infatti girare un breve video che verrà poi usato per realizzare una versione personalizzata del trailer del film.

L'attività del regista durante la convention

In un video pubblicato online si vede ora Zack Snyder mentre aiuta i suoi fan a girare nel migliore dei modi la scena che verrà poi montata e inviata ai partecipanti.

Il coinvolgimento del regista ha fatto nascere una lunga fila all'esterno del set virtuale ideato per promuovere Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco.

Steven Weintraub del sito Collider ha pubblicato il video online e ha scritto: "Tantissimi fan sono qui volendo essere diretti da Snyder. Non ho mai visto un regista fare una cosa del genere durante una convention".

Rebel Moon 2: ecco la prima immagine da La Sfregiatrice di Zack Snyder

I dettagli del film

La sinossi del lungometraggio anticipa: Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Tra gli interpreti ci sono Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'.

Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.