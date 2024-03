Rebel Moon, la director's cut di sei ore in due parti arriverà su Netflix lo stesso giorno

In attesa del sequel in arrivo ad aprile, Zack Snyder svela i piani per le sue versioni dei film.

Il regista di Rebel Moon Zack Snyder ha annunciato che le versioni director's cut del primo film e del relativo sequel in arrivo ad aprile verranno pubblicate direttamente su Netflix probabilmente nello stesso giorno.

In una recente intervista, Snyder ha chiarito di non avere ancora in mente una data precisa di uscita ma dureranno circa un'ora in più di Parte 1 e Parte 2:"Probabilmente usciranno lo stesso giorno. Non abbiamo ancora una data ma penso che sarà in estate".

Due parti

Zack Snyder ha chiarito alcuni dettagli delle director's cut:"Ciascuna di loro è più lunga di circa un'ora rispetto alle originali, le versioni PG-13. Quindi, sarà bello vedere le sei ore insieme. Naturalmente, potete fare una pausa. È un'esperienza forse più coinvolgente. Mi interessa che le persone lo vedano in questo modo. È molto adulto, è classificato R".

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice uscirà il 12 aprile, meno di cinque mesi dopo che la Parte 1, Figlia del fuoco è sbarcata su Netflix, nel dicembre 2023. Le versioni director's cut potrebbero essere disponibili entro la fine di agosto.