Rebecca: il trailer del film Netflix con Armie Hammer e Lily James

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di Rebecca, il nuovo film diretto da Ben Wheatley e adattamento dell'omonimo romanzo di Daphne du Maurier, uscito nel 1938. Protagonisti della pellicola sono Armie Hammer e Lily James. Il libro è già stato portato sul grande schermo da Alfred Hitchcock nel 1940, Rebecca - La prima moglie, con protagonisti Laurence Olivier e Joan Fontaine.

Il romanzo della scrittrice racconta la storia di una donna americana che sposa un vedovo e si trasferisce nella sua villa. La signora Danvers, governante dell'uomo, era molto attaccata alla sua prima moglie, Rebecca, e inizia a prendere di mira la ragazza. Nel frattempo dei sommozzatori scoprono i resti della barca di Rebecca e da quel momento iniziano ad emergere la verità sull'uomo e sulla morte della moglie.

Ben Wheatley ha specificato che il film non sarà un remake dell'opera di Hitchcock:"Non è in alcun modo un remake del film di Hitchcock, decisamente no. Rifare un film non è così interessante per me, ma il materiale originale lo è. Ho visto tutti gli adattamenti. Volevo creare qualcosa che contenesse più amore. Fa parte del tentativo di indagare altre parti dell'essere umano. Rebecca ha degli elementi oscuri e al suo interno ha una storia psicologica e inquietante, ma parla anche di queste due persone innamorate. Era la cosa principale".

Il cast è completato da Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Ann Dowd, Sam Riley e Ben Crompton. La prima versione della sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman, prima della revisione di Joe Shrapnel e Anna Waterhouse. Rebecca verrà distribuito su Netflix dal 21 ottobre.

Ben Wheatley è noto soprattutto per l'action movie Free Fire, con un cast corale composto da Brie Larson, Armie Hammer, Sharlto Copley e Jillian Murphy.