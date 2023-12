Reazione a Catena: chi sono le 'Amiche in Onda', la squadra da record del programma di Rai 1

Nella settimana conclusiva della stagione di Reazione a Catena con il torneo dei campioni, nella puntata del 27 dicembre 2023, le Amiche in Onda hanno stabilito un incredibile record. Le tre ragazze hanno indovinato trenta parole durante l'intesa vincente, un'impresa mai riuscita a nessun altro dal 2007. Il precedente record apparteneva ai 'Tre di Denari', che avevano indovinato 28 parole con cinque secondi in meno a disposizione.

"Le Amiche in Onda": Una Squadra Affiatata Nata tra le Onde del Salento

Il trio straordinario di 'Le Amiche in Onda' è composto da tre donne fortemente legate da un'amicizia profonda nata durante i loro anni universitari a Lecce. Valeria Rizzo, originaria di Castro ma ora residente a Lecce, Mariluna Deleonardis, nativa di San Michele Salentino e lavoratrice a Mantova, e Donatella Farina, con radici lucane a Pisticci ma trasferitasi a Foggia per lavoro.

Le tre ragazze hanno costruito la loro amicizia durante il periodo in cui erano coinquiline nella suggestiva città salentina.

Diverse Radici Accademiche, Un'unione Infrangibile

Pur avendo percorsi accademici diversificati, con Mariluna in Filosofia, Valeria in Lettere classiche e Donatella in Biotecnologie, le tre donne hanno sviluppato una connessione che supera gli interessi accademici. Una conoscenza reciproca di quasi dieci anni e una fiducia completa le uniscono.

L'Amore per la Puglia Come Filo Rosso

Il collante che tiene insieme Le Amiche in Onda è l'amore per la Puglia, la loro terra madre. Essere nate e cresciute in questa regione è una parte integrante della loro identità. Ogni estate, nonostante gli impegni, si ritrovano sulle spiagge del Salento, rafforzando il loro legame.

Dal Salento a Rai 1: La Nascita di Le Amiche in Onda

Il nome 'Le Amiche in Onda' trae ispirazione dalle loro riunioni estive e dalle onde del mare pugliese. L'idea di partecipare al programma è nata "per gioco e sfida verso noi stesse", come confessano le ragazze. Dopo essere state selezionate, hanno partecipato con successo al programma di Rai 1 e ora sono in corsa verso la finale del Torneo dei Campioni.

Record Strabiliante: L'Intesa Vincente del 27 di9cembre

Nella puntata del 27 dicembre 2023, nei quarti di finale del Torneo dei Campioni, Le Amiche in Onda hanno conquistato il nuovo record de L'intesa vincente. Valeria Rizzo, Mariluna Deleonardis e Donatella Farina hanno sorprendentemente indovinato ben trenta parole, un risultato senza precedenti nel programma. Una dimostrazione straordinaria della loro connessione e abilità.