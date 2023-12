Reazione A Catena - La Sfida dei Campioni 2023 da oggi su Rai 1: ecco le squadre finaliste

Da oggi 25 dicembre Marco Liorni guida l'epico torneo conclusivo, La Sfida dei Campioni 2023, che chiude la stagione attuale di Reazione a Catena. Diviso in otto coinvolgenti puntate, il torneo mette alla prova le otto squadre più performanti, distinte per montepremi e puntate vinte. L'appuntamento è imperdibile: da lunedì 25 dicembre a lunedì 1° gennaio, dalle 18.45 alle 19.55 su Rai 1.

Reazione A Catena - La Sfida dei Campioni: Ottava Squadra e Puntata Preliminare

Una prima puntata preliminare assegnerà l'ultimo posto disponibile nel torneo. Le otto squadre campioni si scontreranno in un emozionante torneo ad eliminazione diretta, diviso in "quarti di finale", "semifinali" e "finale". La squadra trionfante si fregerà del prestigioso titolo di Squadra Campione di Reazione a Catena 2023.

Le Squadre in Gara

Sette squadre sono già qualificate direttamente ai quarti di finale: I Dai e Dai, Le Tre e Lode, Le Amichette, Le Amiche in Onda, Gli Ultravioletta, I Gessetti e I Tre Puntini. Le Ciao Coach e I Tieni in Tempo si contenderanno l'ottavo e ultimo posto nel tabellone durante la puntata preliminare.

La Formula Vincente di Reazione a Catena

Il programma continua a confermare la sua formula vincente, sfidando l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Reazione a Catena mette in gioco la logica delle associazioni di parole, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza avvincente e divertente. Non perderti il gran finale di una delle trasmissioni più amate, dove solo la squadra più astuta si laureerà Campione di Reazione a Catena 2023.

Dove vedere Reazione A Catena - La Sfida dei Campioni

Reazione A Catena - La Sfida dei Campioni va in onda da lunedì 25 dicembre a lunedì 1° gennaio, dalle 18.45 alle 19.55 su Rai 1. Il programma si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.