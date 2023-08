Reazione a catena: Chi sono i Dai e Dai i campioni del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni

Da alcune settimane i Dai e Dai sono i mattatori di Reazione a catena, il gioco condotto da Marco Liorni nella fascia preserale di Rai 1.Ecco chi sono i tre ragazzi che compongono la squadra che fino ad oggi ha vinto più di 79mila euro.

Chi sono i Dai e Dai di Reazione a Catena

La squadra Dai e Dai è composta da tre giovani ragazzi livornesi, uniti da una lunga amicizia che si riflette nel loro perfetto coordinamento durante le prove del noto gioco televisivo di Rai 1. I componenti della squadra sono Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini, affettuosamente chiamato "Mario" dai suoi amici più stretti.

Sebbene le informazioni sulle loro attività lavorative siano scarse, emerge un quadro interessante delle loro professioni. Marco, il più anziano del trio con 31 anni, presta la sua esperienza in un'agenzia di scommesse ed è fidanzato con Kayleygh. A 30 anni, Simone lavora per una multinazionale informatica dopo aver studiato come designer. Infine, Mario, 29 anni a dicembre, sembra aver trovato collocazione in una multinazionale dell'e-commerce, ed è l'unico che non vive in Italia, attualmente risiede a Dublino, la sua fidanzata si chiama Adele.

I più anziani del gruppo, Simone e Marco si sono conosciuti all'oratorio della chiesa di San Giovanni Bosco, come hanno rivelato a TV Sorrisi e Canzoni. Al settimanale hanno raccontato che durante le prove a casa riuscivano ad indovinare anche 29 parole: "In studio è diverso il tono di voce che devi usare, devi quasi urlare, cerchi di scandire ogni parola e questo ti rallenta".

Nel frattempo, i tre membri dei Dai e Dai stanno mettendo in atto piani per come impiegheranno il montepremi conquistato grazie alle loro eccezionali vittorie a Reazione a catena. Questo traguardo straordinario ha superato ogni loro aspettativa: "Noi ci abbiamo messo le nostre energie e alla fine l'impegno paga. Tra molti anni staremo ancora lì a dirci: 'Ti ricordi quel concorrente quanto ci ha fatto ridere?, Liorni che ci ha fatto ballare?'. Sarà un ricordo che vale tutto", hanno affermato.

Simone Costagliola vorrebbe spendere i soldi con la sua fidanzata. Simone Mariottini, ovvero Mario, vorrebbe cambiare rotta aerea e viaggiare: "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall'Irlanda dove lavoro". Marco probabilmente investirà i soldi vinti nei motori: "In effetti mi servirebbe una macchina nuova", ha detto al magazine.

Fino ad oggi hanno vinto 79.394 euro a cui vanno aggiunte i 213 euro vinti nell'ultima puntata, quella andata in onda il 21 agosto 2023. Il totale, ad oggi è di 79.607 euro. A Sorrisi hanno spiegato anche come si sono allenati: "Ci siamo inventati una applicazione che tenesse traccia delle parole su cui ci allenavamo, quelle frequenti, quelle indovinate, ma soprattutto quelle rare e sbagliate. Ci siamo allenati sulle 'intese perdenti'".

Perché si chiamano Dai e Dai

Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini hanno rivelato anche l'origine del loro nome: "Si prova una volta e si ritenta per la seconda, perché 'dai e dai qualcosa succederà'".