Ready Player One, Mad Max Fury Road e Wonder Woman: ecco le Titans of cult, le Steelbook ricche di gadget

Dopo il successo di Blade Runner - The Final Cut di Ridley Scott, torna "Titans of Cult", la prestigiosa collana di Steelbook in Edizione Limitata targata Warner che omaggia i grandi cult del cinema, con le special edition di Wonder Woman (disponibile dal 4 giugno), Mad Max: Fury Road (dal 9 luglio) e Ready Player One (dal 27 luglio). Gli appassionati potranno collezionare i capolavori del grande schermo, che non solo resistono al tempo, ma migliorano ad ogni visione, in un nuovo prestigioso formato. Ogni titolo includerà la versione 4K Ultra HD e quella in Blu-Ray, inoltre il packaging è arricchito da meravigliosi artwork e da imperdibili gadget, creati ad hoc per questa collezione. Ogni film della serie conterrà infatti una splendida spilletta in metallo con incisioni, e in aggiunta degli oggetti da collezione creati specificamente per ciascuna release.

La prima uscita è quella di Wonder Womanal 4 giugno: oltre ai due dischi in 4K UHD e HD Blu.ray, la custoria sarà impreziosita da speciali finiture ed incisioni, inoltre all'interno ci sarà una spilletta di metallo che riproduce lo scudo di Wonder Woman e un poster da Collezione in formato A3. La collana delle Steelbook Limited Edition proseguirà le sue uscite il 9 luglio con Mad Max: Fury Road. L'edizione avrà ben dischi con il film in formato 4K UHD e Blu-ray e il Blu-ray della versione "Mad Max: Fury Road Black & Chrome Edition". La special edition include anche la spilletta di metallo che riproduce il pedale freno personalizzato di Nux, contenuta all'interno di un esclusivo steelbook mini case. Altra uscita poi il 27 luglio con Ready Player One, la cui steelbook Limited edition conterrà 2 dischi con il film in formato 4K UHD e Blu-Ray, oltre ad una spilletta smaltata dedicata e al poster da collezione in formato A3 che si illumina al buio.