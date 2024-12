Reacher 3, Alan Ritchson rivela la data di uscita della terza stagione

La lunga attesa è dunque terminata: sul palco del CCXP di San Paolo, in Brasile, la star di Reacher, Alan Ritchson, ha rivelato la data di uscita della prossima terza stagione dello show. Ritchson è apparso sul Thunder Stage accanto a Maria Sten, membro del cast, e a Lee Childs, l'autore dei romanzi di Reacher da cui è tratta la serie.

La prossima stagione sarà composta da otto episodi e sarà trasmessa settimanalmente a partire dai primi tre episodi che usciranno il 20 febbraio, seguiti da episodi successivi ogni giovedì fino al 27 marzo, in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Potete vedere anche il nuovo teaser di seguito.

Il cast della nuova stagione

La notizia arriva dopo il successo stellare della seconda stagione di Reacher, che è diventata la serie più vista su Prime Video nel 2023. Secondo i dati rivelati da Amazon, gli spettatori sono aumentati del 50% nei primi tre giorni di presenza della seconda stagione rispetto al capitolo precedente. All'inizio di quest'anno, Amazon ha annunciato che la serie è stata rinnovata anche per una quarta stagione, le cui riprese inizieranno nel 2025.

"Basata sul romanzo Persuader di Child, la terza stagione vede Reacher coinvolto in un'impresa criminale nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere. Lì trova un mondo di segretezza e violenza, mentre affronta alcune questioni in sospeso del suo passato", si legge nella sinossi della terza stagione.

Ritchson e Sten recitano accanto a nuove aggiunte al cast, tra cui Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart e Olivier Richters. Reacher è prodotto da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios. È scritto dallo sceneggiatore Nick Santora, nominato agli Emmy, che ne è produttore esecutivo e funge da showrunner.