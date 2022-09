Raymond & Ray : il trailer del film con Ethan Hawke ed Ewan McGregor

Il 21 ottobre arriverà su Apple TV+ il film Raymond & Ray, di cui è stato condiviso il trailer in attesa della presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2022 dopo l'anteprima mondiale che si è svolta al Festival di Toronto.

Nel video si vede quello che accade quando due fratelli vengono informati della morte del padre, ritrovandosi a fare i conti con le richieste del defunto, scoperte inaspettate e il rapporto complicato che li lega.

Raymond & Ray segna la prima collaborazione di Ethan Hawke con Apple Original Films. Ewan McGregor ha già collaborato con la compagnia per Long Way Up, una serie di documentari che racconta le sue avventure in motocicletta in vari luoghi esotici in tutto il mondo.

Hawke e McGregor interpretano nel film due fratellastri che hanno vissuto nell'ombra di un padre terribile. Nonostante sofferenze e vessazioni, in qualche modo hanno però mantenuto il senso dell'umorismo e il funerale del genitore diventa una chance per reinventare se stessi.

Alla regia del film c'è Rodrigo García, autore anche della sceneggiatura. Nel cast ci sono anche Maribel Verdú, Sophie Okonedo, Tom Bower, e Vondie Curtis Hall.

Alfonso Cuaron è invece impegnato come produttore in collaborazione con Bonnie Curtis e Julie Lynn.