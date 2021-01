Raya e l'ultimo drago: bambini terribili e creature fantastiche nel nuovo trailer del film Disney

Il nuovo trailer di Raya e l'ultimo drago ci permette di scoprire ancora un po' del fantastico mondo di Kumandra, che verrà svelato da Disney a partire dal prossimo 5 marzo, giorno in cui il film d'animazione sarà distribuito nei cinema (virus permettendo) e in contemporanea in streaming su Disney+ con un accesso premiere, come accaduto con Mulan.

Se il tenero Tuk Tuk era stato assoluto co-protagonista del primo trailer, in questa seconda clip al centro dell'attenzione - nonostante la bambina terribile dei primi minuti rischi di rubare la scena a tutti - è proprio il drago Sisu, ispirata nel design alle creature acquatiche, che si presenta a Raya in forma umana e ha bisogno del suo aiuto per riottenere il proprio potere e diventare la vera versione di se stessa.

A dar voce a Raya nella versione anglofona sarà l'attrice Kelly Marie Tran, che ha sostituito Cassie Steele, con lei nel cast vocale anche Awkwafina proprio nel ruolo di Sisu.

Raya e l’Ultimo Drago: il poster italiano

Gli eventi raccontati nel lungometraggio saranno ambientati a Kumandra, un mondo inventato basandosi sulle culture del sudest asiatico. Raya è una giovane senza paura, piena di passione e affascinante.

A Kumandra cinque clan separati formano la Land of the Dragon (La terra del Drago), ma le creature sono scomparse da tempo e l'area è stata invasa da una forza oscura sinistra. Raya, una guerriera solitaria, intraprende una missione per salvare il suo mondo, determinata a trovare l'ultimo drago esistente, convinta che possieda il potere di salvare Kumandra. Quando Raya incontrerà per la prima volta Sisu, la creatura apparirà in forma umana e avrà bisogno dell'aiuto della ragazza per riottenere il potere necessario a trasformarsi in drago.

Le due uniranno poi le forze con un gruppo di emarginati e Raya sarà in possesso anche di una gemma legata a un enorme potere.

Raya e l'ultimo drago è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada. La sceneggiatura è firmata da Qui Nguyen e Adele Lim.