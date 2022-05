Ray Liotta: il ricordo della fidanzata su Instagram: "Eravamo inseparabili"

Jacy Nittolo, fidanzata di Ray Liotta, ha ricordato il compianto attore attraverso uno straziante post pubblicato sul suo profilo Instagram. I due avrebbero dovuto sposarsi a breve.

Ray Liotta e Jacy Nittolo avevano annunciato il loro fidanzamento a dicembre 2020 e, a breve, avrebbero dovuto sposarsi. L'ex parrucchiera dell'entourage di Ray Liotta - nonché fidanzata dell'attore deceduto due giorni fa - ha scritto su Instagram: "La mia vita in questi ultimi due anni è stata davvero magica. Io e Ray condividiamo un amore profondo che conserverò per sempre nel mio cuore".

Jacy Nittolo ha continuato a ricordare il suo fidanzato: "Ridevamo ogni giorno ed eravamo inseparabili. La chimica tra noi era selvaggia nel modo migliore. Lui era tutto il mondo per me e non ne avevamo mai abbastanza l'uno dell'altro. Il tipo di amore vero che si sogna. Era la persona più bella dentro e fuori che abbia mai conosciuto... E anche questo è un eufemismo".

Ray Liotta è noto per aver interpretato titoli quali Quei bravi ragazzi, Abuso di potere, Cop Land, Hannibal, Identità e, recentemente, I molti santi del New Jersey.