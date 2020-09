Rashomon: una serie tv ispirata al film è in lavorazione per HBO Max

Rashomon, il film del 1950 di Akira Kurosawa, sarà fonte d'ispirazione per una nuova serie in sviluppo per la piattaforma streaming HBO Max.

C'è anche una serie tv ispirata a Rashomon tra i numerosi progetti in lavorazione per la nuova piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max. Il capolavoro di Akira Kurosawa farà da base per un nuovo prodotto televisivo sviluppato in collaborazione con Amblin Television.

Rashomon: Locandina originale

Non ha ancora un titolo, la serie tv ispirata al film del 1950, né sono ancora noti il numero di episodi, l'eventuale data d'uscita, o i suoi possibili interpreti. Tuttavia, come riporta anche IndieWire, sappiamo che non si tratterà di un nuovo adattamento della pellicola giapponese, sebbene verranno mantenuti gli elementi chiave della trama e la tecnica narrativa utilizzata per raccontare la storia - ogni episodio consisterà nel racconto degli eventi dalla prospettiva specifica di un diverso personaggio -, in modo tale da poter esplorare concetti come la verità e il punto di vista soggettivo. Gli sceneggiatori della serie saranno i candidati all'Oscar Billy Ray e Virgil Williams, mentre tra i suoi produttori figurano Darryl Frank e Justin Falvey assieme a Mark Canton, Leigh Ann Burton e David Hopwood.

"La verità è diventata estremamente frammentata in quest'era di notiziari via cavo e social media in cui domina la cultura "dillo e sarà vero" hanno affermato Frank e Falvey "Il capalavoro di Akira Kurosawa non riguardava solo un sanguinoso mistero; è stato una rivoluzione nello storytelling come prima esplorazione di maggior impatto e dalla più grande influenza del punto di vista soggettivo e della narrazione inaffidabile nel cinema".

"Settant'anni dopo l'uscita del film, l'eredità di Rashomon è indiscutibile, e i suoi temi centrali più rilevanti che mai. La nostra serie onorerà l'impatto dell'opera originale e esplorerà il concetto non di certo nuovo di verità oggettiva contro la prospettiva soggettiva, ma tempi nostri".

"Bisogna lavorare duramente per far sì che le stelle e i pianeti possano allinearsi, e io mi considero incredibilmente fortunato per questa opportunità di realizzare una nuova versione di Rashomon - un capolavoro di un vero genio del cinema - per un nuovo pubblico, con il pieno supporto della famiglia Kurasawa" continua Canton "Non solo, ma potrò lavorarvi assieme ai miei amici e colleghi di Amblin Television, e ai brillanti e talentuosi Billy Ray e Virgil Williams. È davvero un perfetto mix tra duro lavoro e incredibile fortuna, un'occasione che ogni produttore spera di poter avere".

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito.