Rasha e Omer dopo il bacio al Grande Fratello: “Era quello che ci serviva, ora è tutto più facile”

L'aereo dei fan ha sciolto ogni tensione tra i due concorrenti. In confessionale, Rasha e Omer raccontano la magia del primo bacio e la nuova intesa nata nella Casa.

Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata la passione tra Rasha Younes e Omer Elomari. Dopo settimane di sguardi e complicità, un aereo di coppia dedicato ai due concorrenti ha sorvolato la Casa più spiata d'Italia, scatenando un momento di grande emozione. Come già accaduto a Jonas e Anita, anche per loro il messaggio dei fan ha avuto un effetto travolgente: Rasha e Omer si sono finalmente lasciati andare al primo bacio.

Le parole di Omer dopo il bacio

Poco dopo, i due sono stati chiamati in confessionale per raccontare le loro sensazioni. Omer, con un sorriso che parlava da sé, ha dichiarato: "Com'è stato quel bacio? Bellissimo! Da una ragazza del genere, un bacio ti carica veramente. Era la conferma da parte di Rasha che 'ci sono qua per te'. La strada ora è più facile, non vedo l'ora per un altro bacio."

Rasha: "la tensione è sparita"

Anche Rasha ha condiviso le sue emozioni: "Tante volte abbiamo difficoltà a comunicare, ma si vede che siamo così entrambi. È giusto che ci liberiamo dai blocchi. Sono felice per come è successo: quella tensione che c'era prima non c'è più. Lui aveva tanta paura e rispetto, e questo mi frenava. Quel bacio era quello che ci serviva ed è arrivato nel momento giusto."

Rasha e Omer: Bacio

L'aereo, visibile nel cielo sopra gli studi di Cinecittà, portava uno striscione in arabo con la frase "Maktub fi aleuyun", che Omer ha tradotto con "È scritto negli occhi". Un messaggio dal profondo significato che ha commosso Rasha, la quale è corsa tra le braccia di Omer, regalandogli un dolce bacio a stampo.

Non è stato però l'unico segno d'affetto ricevuto da Rasha durante la giornata. Poco prima, la concorrente aveva ricevuto un aereo personale dalle sue fan, con la scritta: "Sei la Malika del nostro cuore, le Rashiners". Un gesto che l'ha profondamente toccata.

Il sostegno del pubblico e della famiglia

Parlando con Ivana, Rasha ha raccontato quanto quel messaggio l'abbia aiutata a ritrovare se stessa: "Adesso mi sento io. So di avere un carattere particolare, ma è stupendo sapere che ci sono persone che mi comprendono e mi sostengono. Mi danno forza per andare avanti in questo percorso." La giovane ha poi concluso spiegando: "A me interessano le risposte che arrivano da fuori e soprattutto quelle della mia famiglia".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rasha racconta ai compagni della sua infanzia e della sua famiglia