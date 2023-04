Raquel Welch: rivelata la causa di morte della star del cinema degli anni '60

Raquel Welch è morta il 15 febbraio e ora è stata svelata la causa del decesso dell'apprezzata attrice.

I documenti ottenuti da TMZ rivelano inoltre che la star soffriva da tempo di Alzheimer.

Secondo i medici di Los Angeles, Raquel Welch ha perso la vita a 82 anni a causa di un infarto, anche se la sua situazione di salute era già complicata proprio dall'Alzheimer.

Il portavoce dell'attrice aveva dichiarato, annunciandone la morte, che era morta in modo pacifico dopo una breve malattia.

L'attrice era nata a Chicago il 5 settembre 1940 e, fin da giovanissima, aveva iniziato a studiare danza e a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza.

L'esordio come attrice è avvenuto a 24 anni, e nel 1966 il film Un milione di anni fa di Don Chaffey, in cui interpretava Loana, l'ha resa una star in tutto il mondo. Tra i suoi progetti successivi ci sono Fathom: bella, interpida e spia, Il mio amico il diavolo, e Viaggio allucinante diretta da Richard Fleischer.

Il film I tre moschettieri di Richard Lester con la parte di Costanza Bonacieux, le ha fatto conquistare un Golden Globe, accanto a Richard Chamberlain, Oliver Reed, Charlton Heston, Christopher Lee e Faye Dunaway. L'attrice aveva poi ripreso il ruolo in occasione del sequel Milady.

Nel 1987 è stato il turno della seconda nomination ai Golden Globe grazie alla miniserie Quando morire di Paul Wendkos.

Nel 1944 la star è tornata sul grande schermo dopo una lunga pausa con Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale, La rivincita delle bionde, e in tv con 8 semplici regole e CSI: Miami. Nel 2017 c'è stato poi spazio per una piccola apparizione in How to Be a Latin Lover.