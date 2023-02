Raquel Welch è morta, l'attrice e modella aveva 82 anni

Raquel Welch è morta il 15 febbraio 2023: l'attrice e modella aveva 82 anni. Secondo i membri della famiglia della star, il decesso sarebbe avvenuto dopo una breve malattia.

Conosciuta come uno dei sex symbol di Hollywood, l'attrice era riuscita a ottenere anche prestigiose nomination e riconoscimenti ambiti con le sue interpretazioni.

Raquel Welch era nata a Chicago il 5 settembre 1940 e, fin da giovanissima, aveva iniziato a studiare danza e a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza.

L'esordio come attrice è avvenuto a 24 anni, ottenendo anche una piccola parte accanto a Elvis Presley in Il cantante del luna park. Nel 1966 il film Un milione di anni fa di Don Chaffey, in cui interpretava Loana, l'ha resa una star in tutto il mondo. Tra i suoi progetti successivi ci sono Fathom: bella, interpida e spia, Il mio amico il diavolo, e Viaggio allucinante diretta da Richard Fleischer.

CSI Miami: David Caruso e Raquel Welch in un momento dell'episodio Segreto di famiglia della decima stagione

Nella lunga carriera di Raquel ci sono poi le interpretazioni in Spara forte, più forte... non capisco!, Le fate, Colpo gosso alla napoletana, Il caso Myra Breckinridge, e I tre moschettieri di Richard Lester con la parte di Costanza Bonacieux, che le ha fatto conquistare un Golden Globe, accanto a Richard Chamberlain, Oliver Reed, Charlton Heston, Christopher Lee e Faye Dunaway. L'attrice aveva poi ripreso il ruolo in occasione del sequel Milady.

Nel 1987 è stato il turno della seconda nomination ai Golden Globe grazie alla miniserie Quando morire di Paul Wendkos.

Nel 1944 la star è tornata sul grande schermo dopo una lunga pausa con Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale, La rivincita delle bionde, e in tv con 8 semplici regole e CSI: Miami. Nel 2017 c'è stato poi spazio per una piccola apparizione in How to Be a Latin Lover.