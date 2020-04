Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari per la Croce Rossa durante l’emergenza

Raoul Bova, ambasciatore della Croce Rossa italiana, e Rocio Munoz Morales sono scesi per le strade di Roma per dare una mano ai volontari.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono uniti ai volontari della Croce Rossa per distribuire beni di prima necessità ai senzatetto romani, come dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi social. Durante l'emergenza Coronavirus i due attori hanno preferito non stare con le mani in mano e si sono attivati concretamente per dare una mano ai meno fortunati.

Sono molte le persone che in questi giorni di emergenza nazionale si sono rimboccate le maniche ed hanno dato una mano per permettere al Paese di andare avanti. Oggi scopriamo che tra i più attivi nel volontariato ci sono stati Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia ha indossato guanti, mascherine e la divisa della Croce Rossa ed ha contribuito a distribuire pasti, coperte e biancheria ai senzatetto romani.

Raoul e la sua compagna hanno pubblicato le foto sui rispettivi social. Nei post che accompagnano gli scatti si legge il ringraziamento dell'attore romano alla Croce Rossa e ai suoi volontari "Grazie @crocerossaitaliana per darci la possibilità di regalare un sorriso a chi ha bisogno" scrive Raoul in un post e poi "La nostra Italia nell'anima. Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento. @crocerossaitaliana". Molto bella anche la dedica che Rocio fa ai nostri volontari, citando una frase di Madre Teresa di Calcutta scrive: "Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano. P.S. Grazie di esistere volontari!".

Alcuni giorni fa Raoul Bova, che è ambasciatore della Croce Rossa italiana, aveva messo a disposizione dei volontari la sua masseria in Puglia ed aveva parlato di un suo progetto di una serie incentrata proprio sulla Croce Rossa: "Racconterò questi eroi delle emergenze, questi volontari di tutte le età dal cuore immenso, pronti ad aiutare".