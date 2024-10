Raoul Bova diventa ballerino per una notte a Ballando con le Stelle

Novità esaltanti per la prossima puntata del dance show di Rai uno e del sabato sera. Come guest star arriva Raoul Bova che ballerà - ma solo per una notte - di fronte ai giudici e agli spettatori di "Ballando con stelle".

Sta proseguendo molto bene la nuova edizione del programma di Milly Carlucci che, il sabato sera, sta tampinando (e a volte anche superando) lo show di Maria de Filippi in onda nella stessa fascia oraria ma su Canale 5. In questa stagione di Ballando con le stelle, la celebre conduttrice e presentatrice ha portato in tv la sua edizione (forse) più bella e più competitiva, non solo a livello di coreografie ma anche a livello di cast e di interpreti. Oltre la gara, che si sta già rivelando molto tesa e coinvolgente, al dance show c'è anche il tempo per un po' di evasione. Infatti, nella puntata che andrà in onda sabato 19 ottobre già si conosce l'identità del nuovo ballerino per una notte. E si tratta di Raoul Bova.

Il ritorno a Ballando con le stelle in vista di Don Matteo

Per l'attore molto amato dagli italiani e celebre anche all'estero - di recente è stato intravisto anche nella quarta stagione di Emily in Paris - è un gradito ritorno tra le schiere di Ballando con le stelle. Bova già nel 2018 era approdato alla "corte" di Milly Carlucci come concorrente e si metteva in gioco con Rocìo Morales, sua attuale compagna. Ora, sei anni dopo, torna a ballare ma per una giusta causa. La sua comparsata su Rai Uno è legata, infatti, alla fiction di Don Matteo (di cui è protagonista al posto di Terence Hill) che debutta su Rai Uno il 17 ottobre con la prima puntata della nuova stagione.

Una campagna pubblicitaria che Raoul Bova ha accolto con grande piacere dato che, nel corso degli ultimi giorni, ha preso parte a diversi programmi di Rai Uno anche solo per presentare il ritorno della fiction di successo. Ma tornare a Ballando con le stelle per Bova non sarà facile. Pare che tra Raoul e Selvaggia Lucarelli - giudice del talent - ci siano dei trascorsi molto burrascosi.

Don Matteo 14, Raoul Bova e Nino Frassica: "Il segreto del successo? Continuare a giocare!"

Nulla di confermato ma in un articolo che fu riportato dal sito di DavidediMaggio.it si parlò di uno scambio di battute, di accuse e parole molto forti tra la giornalista e l'attore proprio in un fuori onda del programma. Pare che Raoul Bova era molto adirato con la Lucarelli per un articolo che era stato pubblicato nel 2014. "Non l'avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa", aveva raccontato la giornalista. "Ha iniziato a fare riferimento a un mio articolo ma non ricordavo nulla di quello che avevo scritto", aveva aggiunto in riferimento all'alterco.

"Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi". Alla luce di questo gossip si attende con maggiore interesse la comparsata di Raoul Bova su Rai Uno.