"Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi": dopo il gossip arriva la risposta dell'attrice

Negli ultimi giorni il gossip ha puntato i riflettori su una presunta rottura tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. I rumor parlano di una coppia in crisi, addirittura separata in casa, ma qualcosa non torna: è davvero finita tra i due attori o si tratta dell'ennesima fake news? La risposta arriva direttamente da Rocío Morales via social.

La presunta crisi tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova e il ruolo del "cavaliere

Tutto è partito da un servizio pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che ha parlato di un amore ormai al capolinea. Secondo il magazine, la rottura sarebbe dovuta alla mancata proposta di matrimonio da parte di Bova, che Rocío attenderebbe da anni. A conferma della crisi, alcune foto che li ritraggono distanti dopo una giornata trascorsa con le figlie.

A peggiorare le cose, nuove immagini pubblicate dallo stesso settimanale mostravano l'attrice in compagnia di un presunto "cavaliere segreto" a Roma. I paparazzi parlavano di "intesa evidente" e addirittura di un "caldo abbraccio" tra i due.

La smentita via social: "Frottole inventate di sana pianta"

Rocí Munoz Morales

Dopo giorni di silenzio è stata la stessa Rocío Muñoz Morales a chiarire tutto. Prima attraverso una dichiarazione rilasciata a Novella 2000, dove ha detto di essere rimasta "senza parole" di fronte a notizie che non corrispondono alla realtà. "Dico solo che all'interno di quella copertina siamo noi che andiamo al Cirque du Soleil felicemente insieme con le bambine", ha dichiarato.

Poi è arrivata la smentita definitiva via Instagram: nelle sue storie Rocío ha mostrato la copertina di Diva e Donna scrivendo "Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta". Ha anche pubblicato un selfie con l'uomo misterioso, rivelando la verità: si tratta di Giuseppe Di Bella, suo amico da oltre 20 anni, e di sua zia, all'uscita dello spettacolo teatrale Il Cappotto di Janis.

La coppia, insieme dal 2011, ha due figlie e si è sempre mostrata unita, anche lontano dai riflettori. E nonostante le voci, nessuna conferma di crisi: anzi, dalle ultime dichiarazioni, sembra che il legame tra i due sia più solido che mai.

Resta da capire se Raoul Bova interverrà pubblicamente o lascerà che siano i gesti quotidiani a parlare. Intanto, per ora, la tempesta sembra rientrata.