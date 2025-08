Raoul Bova dirà addio a Don Matteo per la bufera mediatica che ha travolto la sua vita privata?

Dopo lo scandalo da cui è stato travolto, Raoul Bova tornerà come protagonista di Buongiorno Mamma! 3 su Canale 5 ma che ne sarà del suo ruolo in Don Matteo? C'è ch invoca già il ritorno di Terence Hill

Era solo questione di tempo prima che si cominciasse a congetturare sul futuro professionale di Raoul Bova. E oggi sono due testate come Nuovo TV e Dipiù TV a sollevare la questione del suo possibile addio a Don Matteo, su cui al momento la RAI starebbe ragionando.

Si tratta naturalmente di congetture perchè viale Mazzini non ha rilasciato a riguardo nessuna nota ufficiale.

Perchè Raoul Bova potrebbe lasciare il ruolo di Don Massimo?

Don Matteo 14, una scena della serie

In effetti la questione legata alla sua permanenza in Don Matteo era stata sollevata, in parte, proprio da Fabrizio Corona, che, nella puntata di Falsissimo che ha travolto la vita professionale dell'attore, aveva più volte fatto riferimento alla fiction RAI. La questione è semplice: si possono conciliare la fiction di più buoni sentimenti della TV italiana (tra l'altro di ambientazione e titolo "ecclesiastici") e uno scandalo legato alla vita privata, con tanto di tradimento documentato e fine di una favola familiare?

La risposta dovrebbe essere affermativa, ma la paura dei produttori potrebbe essere quella di perdere consensi, e quindi ascolti, con un protagonista che potrebbe essere considerato divisivo con la sua "fedina sentimentale" ormai macchiata per sempre?

C'è la reale possibilità di un addio di Bova e del ritorno di Terence Hill in Don Matteo?

Don Matteo 13: Terence Hill e Raoul Bova sul set

Nonostante le facili congetture, al momento nè Lux Vide nè la RAI hanno manifestato la reale intenzione di sostituire l'attuale protagonista di Don Matteo. Certo, l'azienda del servizio pubblico ha annunciato la 15a stagione della fiction prima dell'esplosione del caso, ma le riprese sono regolarmente in corso e il personaggio di Don Massimo continua a essere fondamentale per la sua comunità anche nei nuovi copioni.

Come fa sapere Fanpage.it, fonti interne alla produzione della fiction avrebbero smentito anche il rumor su un possibile ritorno di Terence Hill, che, dopo 22 anni, ha abbandonato il suo impegno in Don Matteo.

Nel 2022, annunciando il suo addio alla longeva serie e al personaggio, l'attore aveva dichiarato in un'intervista con il Corriere della Sera: "È proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore (Don Massimo, ndr) [...] Dopo oltre 250 episodi, è arrivato il momento di svestire la tonaca e concentrarmi sui miei affetti. Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata".

Da quel quinto episodio della stagione 13, in cui il tormentato Don Massimo di Raoul Bova aveva fatto ufficialmente il suo ingresso nelle trame della fiction, sono passati ormai tre anni e, nonostante l'immutato affetto del pubblico per Terence Hill, gli ascolti non sembrano aver risentito dell'avvicendamento. Pertanto, Don Matteo 15 non dovrebbe fare a meno del suo protagonista. Se qualcosa dovrà cambiare, molto probabilmente sarà deciso dopo la messa in onda delle nuove 10 puntate e non prima.