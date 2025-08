Raoul Bova ha tradito altre volte Rocio Munoz Morales? Lei intanto chiede l'affidamento esclusivo delle figlie

Sta assumendo contorni ben più ampi la vicenda che, negli ultimi giorni, ha travolto la vita professionale e privata di Raoul Bova. Da quel che sembra, l'attore non solo deve difendersi dagli audio e i messaggi di Martina Ceretti, ma secondo le ultime indiscrezioni, Rocio Munoz Morales avrebbe attivato i suoi legali per salvaguardare se stesse e le due figlie.

Rocio Munoz Morales, i tradimenti di Bova e l'affidamento delle figlie: cosa sta succedendo

Rocio Munoz Morales

E' il Corriere della Sera che ricostruisce cosa sta accadendo alla coppia. Pare che la Morales, per cercare di contenere il dilagare dei gossip (fondati o meno) sul caso Bova, sia fuggita in Puglia e in una località sicura per stare un pò con le figlie e per tenerle al riparo dalla tempesta di pettegolezzi, intercettazioni e rivelazioni che si è abbattuta sul loro papà, dopo quanto rivelato da Fabrizio Corona.

L'attrice, però, non resta con le mani in mano. Avrebbe infatti dato al suo avvocato, Antonio Conte, il mandato per presentare un ricorso al Tribunale civile di Roma per chiedere l'affido esclusivo e il mantenimento di Luna e Alma, nate proprio dalla relazione con Bova.

Una doccia fredda per l'attore e, se questo fosse vero, la situazione si complicherebbe ancora di più. Questo perché, la Morales afferma che quello che è accaduto di recente non sarebbe un caso isolato ma Raoul avrebbe tradito più volte la sua compagna con cui vive da 13 anni.

A questo si aggiungerebbero anche dei comportamenti poco corretti di Raoul verso la madre delle figlie che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore. Cose che Rocio non sarebbe più in grado di perdonare. Dettagli molto particolari che evidenziano come non si sarebbe trattato di un semplice ricatto dalla modella, ma quei messaggi avrebbero scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora.