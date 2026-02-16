Grande Fratello, Anita chiarisce: “Un viaggio regalato non è un obbligo social”

Anita Mazzotta, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, torna a far parlare di sé. Dopo l'uscita dalla Casa, la giovane influencer ha iniziato una relazione con Jonas Pepe, ma nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche per uno sfogo contro alcuni fan troppo invadenti.

Lo sfogo social di Anita: "Non siamo una coppia nata per i social"

Tutto è partito dalle critiche di alcuni follower che si sono lamentati per la scarsa presenza online della coppia. Anita ha deciso di rispondere senza filtri "Quando ritorneremo al Grande Fratello Vip, se ci chiameranno e se lo rifaranno allora ci rivedrete insieme 24 ore, ma adesso sarà questo. Non è un canale di coppia". Un messaggio chiaro, che mette un limite alle aspettative di chi pretende contenuti costanti sulla relazione.

La risposta ai fan e la difesa della privacy

La vincitrice del reality ha poi approfondito il suo pensiero con parole ancora più dirette, sottolineando di non voler trasformare la propria vita privata in un reality permanente: "Ci tengo a rispondere a questo messaggio. Non siamo persone nate sui social, siamo due persone che hanno partecipato a un reality. Se per un viaggio regalato dobbiamo sentirci obbligati a portarvi h24 nei nostri momenti, mi dispiace ma avete scelto la coppia sbagliata".

Anita e Jonas su Instagram

Anita ha anche spiegato che il recente viaggio di coppia regalato dai fan è stato condizionato dal maltempo e dall'acqua alta, rendendo difficile creare contenuti interessanti. E ha ribadito un concetto chiave: un regalo si fa per piacere, non per ottenere qualcosa in cambio.

Il ricordo del Grande Fratello: "Psicologicamente è durissima"

Nel suo intervento social, Anita è tornata anche a parlare dell'esperienza nella Casa, definendola intensa ma complessa dal punto di vista mentale: "È abbastanza dura come situazione e il fatto che sia durato 80 giorni ci ha agevolato. Stare sei mesi dentro non so come ci arrivi. Psicologicamente devi essere molto focus, ma è facile perdere lucidità".

Anita Mazzotta ha poi aggiunto che la convivenza forzata può diventare complicata, soprattutto con persone sconosciute, anche se nel suo caso il gruppo affiatato ha reso tutto più sopportabile.