Grande Fratello, Domenico D’Alterio tra Benedetta e Valentina: tutta la sua verità

Domenico D'Alterio rompe il silenzio e chiarisce il rapporto con Benedetta e Valentina. Tra amicizia, sentimenti e voci di un ritorno di fiamma, ecco cosa sta succedendo davvero.

Il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si è concluso lo scorso dicembre. Un'edizione che, nonostante non sia stata premiata dagli ascolti, ha comunque saputo far emergere alcuni concorrenti molto apprezzati dal pubblico. Tra questi c'è Domenico D'Alterio, uno dei protagonisti più discussi della Casa. Il concorrente partenopeo è stato recentemente intervistato da Giada Di Michele nel programma radiofonico "Non succederà più", dove ha ripercorso la sua esperienza nel reality e ha fatto chiarezza sui rapporti nati (e messi alla prova) sotto i riflettori.

Il percorso di Domenico nella Casa del Grande Fratello

Domenico è finito al centro di uno dei triangoli sentimentali più discussi dell'edizione. Il suo avvicinamento alla coinquilina Benedetta Stocchi ha infatti scatenato la reazione della compagna Valentina Piscopo, che in più occasioni è entrata nella Casa per chiedergli di prendere le distanze da Benedetta. In una di queste visite, Valentina gli ha anche restituito l'anello di fidanzamento.

Durante l'intervista a Radio Radio, Domenico ha raccontato con soddisfazione il suo percorso nel reality: "Rimaniamo sempre umili come persone, però sì, mi sono fatto notare. Era il mio intento: ho sempre detto che volevo essere uno dei protagonisti di questo programma, e così è stato".

Il bacio tra Valentina e Domenico

Le conseguenze dopo il reality

L'esperienza nella Casa non è stata priva di conseguenze. Domenico ha ammesso che i 77 giorni vissuti sotto le telecamere sono stati intensi e difficili, e che solo ora sta ritrovando un equilibrio: "Ora mi sto riprendendo da quell''ambulla' che è il Grande Fratello. È stato un percorso forte e pesante, ma anche una bellissima esperienza".

Il rapporto con Benedetta e Valentina

Inevitabile parlare dei suoi rapporti sentimentali. Su Benedetta Stocchi, Domenico è stato chiaro: "C'è stata una bella amicizia, un feeling particolare, ma mai malizia. Alcuni gesti sono stati fraintesi, ma non c'è mai stato nulla oltre l'amicizia". Per quanto riguarda Valentina Piscopo, la situazione è più.

"Non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento. Mi ha lasciato due volte in diretta: una con una lettera e una restituendomi l'anello. Ora stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì, da un lato sì". Domenico ha poi aggiunto che, nonostante tutto ciò che si è visto in televisione, il sentimento per Valentina non è mai venuto meno: "Il bene ci sarà sempre. L'amore può cambiare, ma in questo caso c'è. Forse è più lieve, ma è sempre amore".

Domenico e Benedetta

L'anello e i rapporti con gli ex coinquilini

Capitolo anello: Domenico ha chiarito che non lo ha mai venduto, ma lo ha restituito a Valentina, che lo ha riaccettato: "Ho fatto tanti sacrifici per comprarlo. Era giusto restituirglielo. Ora ce l'ha di nuovo lei". Con alcuni ex coinquilini, come Anita, Mattia e Benedetta, i rapporti sono rimasti sereni. Sulla gelosia di Valentina, Domenico ha commentato: "È gelosa solo di Benedetta, ma fa parte del carattere. Io credo che l'amore sia rispetto e fiducia: se ci sono queste cose, il resto si affronta".

I progetti futuri di Domenico D'Alterio

Guardando al futuro, Domenico non nasconde le sue ambizioni: "Mi piacerebbe tornare a lavorare in TV. Ho sempre sognato di fare l'attore e il fotomodello. Inoltre sto lavorando a un mio brand di abbigliamento". Un'esperienza intensa, dunque, quella al Grande Fratello, che ha lasciato il segno ma che potrebbe rappresentare solo l'inizio di un nuovo capitolo per Domenico D'Alterio.