Rami Malek e Zoe Saldana nel cast del nuovo film di David O. Russell

Rami Malek e Zoe Saldana saranno i protagonisti del nuovo film diretto da David O. Russell che verrà prodotto da New Regency.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e i dettagli della trama, come accaduto in precedenza con i lungometraggi del filmmaker, sono avvolti dal mistero.

Nel cast del lungometraggio firmato da David O. Russell, oltre al premio Oscar Rami Malek e alla star di Guardiani della Galassia Zoe Saldana, ci saranno anche Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.

Le riprese del film sono in corso a Los Angeles e Disney si occuperà della distribuzione grazie all'accordo esistente tra New Regency e 20th Century Studios.

Russell ha recentemente diretto Joy, con star Jennifer Lawrence, dopo il successo di American Hustle e Silver Linings Playbook.

Rami Malek ritornerà sul grande schermo con i film No Time to Die, con la parte del villain Safin, e Fino all'ultimo indizio che arriverà su HBO Max il 29 gennaio.

Zoe Saldana, invece, è tornata sul set in occasione delle riprese dei sequel di Avatar.