Rami Malek: dopo il video delle polemiche mette le cose in chiaro con i fan

Nella giornata di martedì 30 ottobre è diventato virale un video che mostra l'incontro un po' strambo fra l'attore Rami Malek e una fan, che su Twitter si fa chiamare @enemyfilm. La ragazza chiede a Malek di salutare i suoi amici, in un video già avviato quando è partita la conversazione tra i due; lui, visibilmente a disagio, rifiuta, ma dice "Però possiamo fare una foto insieme", al che lei si scusa. Il filmato, che dura appena sette secondi, ha sollevato un polverone sui social, portando alcuni internauti a sostenere che l'attore abbia un cattivo rapporto con gli ammiratori.

Malek, protagonista di Me. Robot e attualmente impegnato con la promozione del film Bohemian Rhapsody, dove interpreta il cantante Freddie Mercury, ha visionato il video dopo aver saputo dal suo agente che era divenuto virale, e ha voluto chiarire la situazione rilasciando un'intervista a Vanity Fair. Queste le sue parole in merito: "Sono felice di fare foto con chiunque. Voglio solo essere consapevole di ciò che le persone stanno facendo in quel momento. Quando ti filmano automaticamente la cosa diventa un po'intrusiva." A infastidirlo non sarebbe stata quindi la richiesta del saluto video in sé, bensì il fatto che la ragazza lo stesse filmando senza avergli chiesto il permesso. Su come appare nel filmato ha detto: "Non è poi così male. Non mi ritengo offensivo."

Vedremo Malek nelle sale italiane il 29 novembre, giorno dell'uscita di Bohemian Rhapsody. Andrà invece in onda nel 2019 la quarta e ultima stagione di Mr. Robot, composta da dodici episodi. L'attore presta inoltre la voce a un gorilla nel film The Voyage of Doctor Dolittle, con Robert Downey Jr. nei panni del protagonista e in uscita nella primavera del 2020, e doppia anche Flip McVicker nella quinta stagione di BoJack Horseman, attualmente disponibile su Netflix.

THIS IS PROBABLY THE MOST EMBARRASSING THING TO EVER HAPPEN TO ME pic.twitter.com/qIesyA3eWQ — xan (@enemyfiIm) 30 ottobre 2018