Rambo 5: Sylvester Stallone anticipa nuovo trailer in uscita con una foto

Il nuovo trailer di Rambo 5 con Sylvester Stallone sta per arrivare, e l'attore ne anticipa l'uscita con una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram

L'immagine in questione mostra John Rambo in sella a un cavallo, con uno sguardo duro e feroce e coperto di sangue in quella che sembra un'ambientazione deserta. Il nuovo trailer del film, il cui titolo ufficiale è Rambo: The Last Blood, dovrebbe uscire il 20 agosto, come annuncia lo stesso Sylvester Stallone nel suo post su Instagram, che ha scatenato i commenti dei fan che non vedono l'ora di vedere il nuovo film.

La storia stavolta racconterà di una nuova avventura di John Rambo che, dopo aver vissuto un inferno, si ritira nel suo ranch di famiglia. Il suo riposo viene interrotto dalla scomparsa di sua nipote, dopo aver attraversato il confine con il Messico. Rambo intraprende un viaggio pericoloso nella sua ricerca, di fronte a uno dei cartelli più spietati della zona e scopre che dopo la scomparsa della nipote, esiste una rete di traffico di bianchi.

Rambo: The Last Blood si preannuncia pieno d'azione ed è diretto da Adrian Grunberg con co-protagonisti l'affascinante Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Joaquín Cosio, Adriana Barraza, Louis Mandylor e Óscar Jaenada.