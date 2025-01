Ralph Fiennes: il video del suo monologo 'Very demure. Very mindful' diventa virale online

Ralph Fiennes ha dimostrato a Capodanno tutto il suo talento e senso dell'umorismo durante la diretta andata in onda su CNN per festeggiare l'arrivo del 2025, regalando un indimenticabile monologo ispirato a uno dei meme virali nel 2024.

Il video del momento televisivo ha conquistato i social media e ha milioni di visualizzazioni online.

Il memorabile momento televisivo

Durante lo speciale New Year's Live With Anderson Cooper and Andy Cohen, Ralph Fiennes ha infatti ricreato il video virale della star di TikTok Joolie Lebron che ha reso popolare la frase 'very demure, very mindful'.

L'attore ha quindi iniziato a declamare in modo ironico il modo modesto e rispettoso con cui si presenta sul posto di lavoro, parlando di trucco e abbigliamento. Fiennes ha dichiarato, riuscendo a mantenersi serio: "Guardate come mi trucco per il lavoro. Davvero pudico. Molto attento. Non sembro un clown. Non esagero. Vedete il mio aspetto? Davvero presentabile". Il monologo proseguiva ironicamente sostenendo che alcune ragazze si presentano ai colloqui di lavoro come i personaggi della serie animata I Simpson, proseguendo poi commentando il proprio look e usando dei termini talmente ridicoli da far perdere letteralmente il controllo a Cooper. Il giornalista non ha infatti trattenuto le risate e la sua reazione ha scatenato i commenti divertiti degli spettatori che hanno inondato la rete di lodi per Fiennes, che ha dimostrato la sua ironia nell'accettare di mettersi alla prova con una performance davvero indimenticabile.

Conclave, Ralph FIennes: "Bisogna sempre porsi delle domande"

Il successo con Conclave

Ralph Fiennes è attualmente protagonista della stagione dei premi cinematografici grazie alla sua performance in Conclave, il film diretto da Edward Berger tratto dal romanzo di Robert Harris.

Al centro della storia c'è la scelta del nuovo Papa. Il cardinale Lawrence (Fiennes) è incaricato di gestire questo processo segreto dopo la morte inaspettata del pontefice. Una volta che i leader più potenti della Chiesa cattolica si sono riuniti da tutto il mondo e si sono rinchiusi nelle sale del Vaticano, Lawrence si trova al centro di una cospirazione e scopre un segreto che potrebbe scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.