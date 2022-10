Ralph Fiennes difende JK Rowling: "Gli insulti che riceve sono disgustosi"

Ralph Fiennes si è espresso in difesa dell'autrice di Harry Potter, JK Rowling, dichiarando che "gli abusi diretti contro di lei sono disgustosi".

La creatrice della saga è ormai da tempo al centro di molte critiche e polemiche e, in passato, ha rivelato di aver ricevuto più di una minaccia di morte.

In un'intervista al New York Times, Ralph Fiennes ha parlato del suo ruolo di Lord Voldemort nei film di Harry Potter e la pietra filosofale e, secondo quanto riportato da The Guardian, l'attore ha espresso tutta la sua indignazione in merito agli attacchi mossi nei confronti della scrittrice.

Ralph Fiennes e Helena Bonham Carter in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

L'interprete di Voldemort nei film ha spiegato: "JK Rowling ha scritto questi grandi libri sull'empowerment, sui bambini che scoprono se stessi in quanto esseri umani. Riguarda il modo in cui diventi un essere umano migliore, più forte e con un baricentro morale. L'abuso verbale diretto contro di lei è disgustoso, è spaventoso".

"Voglio dire, - ha proseguito l'attore - posso capire un punto di vista che potrebbe essere arrabbiato per quello che dice sulle donne. Ma non è un'oscena fascista di estrema destra. È solo una donna che dice: "Sono una donna e mi sento una donna e voglio poter dire che sono una donna". E capisco l'idea alla base di quelle dichiarazioni. Anche se non sono una donna".

J.K. Rowling è stata attaccata sui social media, e in seguito minacciata, dopo aver pubblicato un saggio sull'identità di genere nel 2020.

Nella sua intervista al New York Times, l'attore ha anche espresso la sua avversione a "cancellare la cultura", affermando: "La rabbia giusta è giusta, ma spesso diventa un po' stupida perché non riesce a farsi strada attraverso le aree grigie. Non ha sfumature".