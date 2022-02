Rakuten TV: la programmazione streaming di Febbraio 2022

Anche a febbraio 2022 una grande serie di nuovi titoli in streaming in arrivo sulla piattaforma Rakuten TV, tra attesi nuovi film, campioni d'incassi, e serie tv: scopriamoli insieme!

Nella sezione Cinema della piattaforma, ecco arrivare Il buco del regista Michelangelo Frammartino, l'apprezzata commedia romantica diretta da Sian Heder Coda - I segni sul cuore, il film italiano di Gabriele Mainetti Freaks Out e Una notte da Dottore con Diego Abatantuono e Frank Matano. Ma anche, per una serata horror, il nuovo capitolo della saga horror Paranormal Activity: Next of Kin, l'acclamato Halloween Kills (anche in 4K UHD) e il nuovo film di Edgar Wright Ultima notte a Soho (anche in 4K UHD), presentato anche al festival di Venezia.

Freaks Out: una sequenza

Infine, non mancano i film per i più piccoli, come D'artacan e i tre moschettieri e Clifford il grande cane rosso. Anche nella sezione AVOD molte novità in arrivo nel mese di Febbraio, con titoli come Cruise, Dubitando di Thomas - Bugie e spie, Il Fachiro di Bilbao e Il Mondo di Karla. In questa sezione anche una grande selezione perfetti per San Valentino tra grandi classici, divertenti intrighi romantici e avvincenti film con un sottotesto più intrigante: tra i molti anche 7 giorni, Sex Monster, Totò, Peppino e la Malafemmina, Segreti e Bugie.

Nella sezione SVOD, invece, in arrivo i nuovi episodi della serie televisiva Express, in cui si seguono le vicende della psicologa criminale Barbara alle prese con un rapimento rapido, e la nuova serie dal mondo di Power, ovvero Power Book IV: Force.