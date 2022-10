Rakuten TV: la programmazione streaming di Novembre 2022

Ecco tutte le novità di Rakuten Tv: dal nuovo documentario originale La mia Decisione di Andrés Iniesta a Bullet Train, Moonage Daydream, Nope e Spider-Man: No Way Home.

Anche a Novembre 2022 su Rakuten TV le novità non mancano: in arrivo sulla piattaforma un nuovo documentario originale in esclusiva e gratuitamente, una ricca selezione di titoli per tutti i gusti disponibili per l'acquisto, il noleggio e la visione free, nuove serie tv originali e una promo da non perdere.

Ad arricchire i titoli di questo mese arriva il nuovo documentario originale Rakuten TV La mia Decisione, di Andrés Iniesta, disponibile gratuitamente sulla piattaforma in tutta Europa dal 1º novembre in esclusiva: uno sguardo inedito sulla vita della leggenda del calcio Andrés Iniesta in uno dei momenti più difficili della sua carriera.

L.A. Confidential: Russell Crowe, Guy Pearce e Kevin Spacey in una scena del film

In arrivo a novembre anche il poliziesco L.A. Confidential di Curtis Hanson con attori del calibro di Danny DeVito, Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce e James Cromwell; vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, disponibile JFK - un caso ancora aperto per la regia di Oliver Stone con Kevin Costner.

E ancora Legend, fantasy epico di Ridley Scott con Mia Sara, Tim Curry, Tom Cruise, Cork Hubbert e Billy Barty; il docu-film Karenina & I di Tommaso Mottola con Sonia Bergamasco e una strepitosa Gørild Mauseth, norvegese d'origine, che interpreta Anna Karenina recitando interamente in lingua russa; True Story di Rupert Goold con Felicity Jones, Maria Dizzia, Rebecca Henderson, Gretchen Mol e Ethan Suplee, basato su una storia vera, che tratta la falsa identità di un pericoloso ricercato e di un giornalista che cercherà la propria redenzione.

Per gli amanti delle commedie romantiche ecco arrivare My Super Ex-Girlfriend di Ivan Reitman con Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Rainn Wilson e Wanda Sykes; Sogno di una notte di mezza estate, regia di Michael Hoffman con un'incantevole Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Kevin Kline, Sophie Marceau e David Strathairn; la commedia italiana Un amore così grande di Cristian De Mattheis con Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano II, Eleonora Brown, Fioretta Mari, Riccardo Polizzy Carbonelli e Date and Switch, con Nicholas Braun e Dakota Johnson.

A completare l'offerta AVOD di novembre segnaliamo l'avventuroso Rapiscimi, di Giovanni Luca Gargano con Pietro Delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo Di Rosa e Massimo Olcese, e il film d'azione Bangkok Dangerous, regia di Oxide Pang Chun e Danny Pang con Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, Nirattisai Kaljaruek e Panward Hemmanee.

Nella sezione TVOD della piattaforma molte le novità: disponibile da oggi per l'acquisto e dall'11 novembre per il noleggio ecco Bullet Train, thriller con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada; disponibile per il noleggio anche il film d'animazione campione d'incassi Minions 2 - come Gru diventa cattivissimo dal 3 novembre e per l'acquisto dal 25 ottobre Don't Worry Darling, a metà tra il thriller e l'horror con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, che cura inoltra la regia del film, Gemma Chan e KiKi Layne. In arrivo a novembre una serie di titoli imperdibili: dal docu-film Moonage Daydream di Brett Morgen, un'odissea cinematografica attraverso l'arte di David Bowie, a Nope, la terza opera scritta, diretta e prodotta dal visionario Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea.

Da Spider-Man: No Way Home, disponibile in versione estesa e corredato da contenuti extra, alle commedie La lista del signor Malcom, storia di una giovane donna che corteggia un misterioso ricco uomo nell'Inghilterra del XIX secolo, e Mack & Rita con Diane Keaton nei panni di una scrittrice di 30 anni che scopre di essersi magicamente trasformata nella sé stessa di 70 anni. E ancora, dai toni più drammatici ecco Addio, Mister Haffmann ad un prezzo speciale dal 9 al 13 novembre, storia di un gioielliere ebreo di grande talento la cui esistenza sarà stravolta dall'occupazione nazista, di Fred Cavayé con Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Anne Coesens; già disponibile anche l'adrenalinico Sniper: Missione Non Autorizzata, regia di Oliver Thompson con Chad Michael Collins, Ryan Robbins, Sayaka Akimoto, Josh Brener e Dennis Haysbert.