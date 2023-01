Rainbow Six: Chad Stahelski sarà il regista del film con Michael B. Jordan

Sarà Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, a occuparsi della regia del film Rainbox Six, con protagonista Michael B. Jordan.

Sarà Chad Stahelski il regista del film Rainbow Six, ccon star Michael B. Jordan.

Il progetto è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Tom Clancy e verrà realizzato da Paramount Pictures.

Il lungometraggio è ideato come sequel del thriller Senza rimorso, arrivato nei cinema nel 2021. Michael B. Jordan, in Rainbow Six, riprenderà il ruolo di John Clark.

La trama del thriller non è stata ufficialmente confermata, lasciando quindi in sospeso i dubbi riguardanti quanto sarà fedele rispetto all'opera originale.

Il regista Chad Stahelski ha recentemente portato al successo la saga di John Wick, firmando recentemente il quarto capitolo della saga con star Keanu Reeves, e sarà coinvolto anche in veste di produttore esecutivo.

Nel team della produzione ci sarà Jordan e la sua casa di produzione Outlier Society.

In Senza rimorso si racconta la storia di John Clark (Michael B. Jordan) che, dopo che un gruppo di soldati russi uccide la sua famiglia a causa del suoi coinvolgimento in un'operazione top secret, decide di andare alla ricerca degli assassini. L'uomo unisce le forze con una donna che faceva parte dei Navy SEAL (Jodie Smith) e un agente della CIA (Jamie Bell), facendo emergere un complotto che minaccia di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Russia. Diviso tra l'onore personale e le lealtà nei confronti della sua nazione, Kelly deve lottare contro i suoi nemici senza provare rimorso nella speranza di evitare una catastrofe e rivelare le persone coinvolte nella cospirazione.