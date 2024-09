Raimondo Todaro lascia Amici a causa dei litigi con Alessandra Celentano? Ecco i nomi dei potenziali sostituti

Amici condotto da Maria De Filippi è di certo una delle punte di diamante della rete Mediaset, il programma accompagna il pubblico del piccolo schermo da oltre vent'anni e non ha mai smesso di appassionare i telespettatori. A partire da quest'anno però, la nuova edizione rischia di dover fare a meno di un volto diventato ormai caro agli occhi di molti, stiamo parlando di quello di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro: i motivi dietro l'addio

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, l'elemento scatenante che avrebbe portato il ballerino alla decisione di abbandonare il programma della De Filippi sarebbero state le continue e sempre più accese discussioni con Alessandra Celentano. Noto è ai più il carattere forte e deciso della maestra di danza, che negli anni si è sempre mostrata fermamente convinta delle sue decisioni, portandola spesso ad evidenti contrasti con lo stesso Todaro.

Sempre basandosi sulle indiscrezioni, la De Filippi sta provando in ogni modo a convincere quest'ultimo affinché rimanga nel programma, "Vuole che resti al suo posto" si legge. Tuttavia al momento non è possibile avere altre informazioni in merito, ma certamente qualche cosa verrà fuori nel corso delle settimane che separano dalla messa in onda della nuova edizione di Amici. Tra l'altro, l'eventuale abbandono del ballerino sancirebbe anche la conclusione della sua avventura lavorativa assieme alla propria moglie, Francesca Tocca, ballerina professionista del programma.