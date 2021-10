Chi è la figlia di Raimondo Todaro, Jasmine Todaro

Jasmine Todaro, nata il 23 ottobre del 2013 sotto il segno dello Scorpione, è la figlia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La piccola compare spesso nelle foto Instagram della madre mentre il padre non è solito condividere sui social molti dei momenti che passa con Jasmine.

Dopo aver messo al mondo la loro prima figlia i due si sono uniti in matrimonio ma nel 2019 è arrivata la notizia della loro separazione. La figlia della coppia, almeno dalle foto, sembra essere molto felice ed è sicuramente un mix tra la mamma e il papà, non mostrando una netta somiglianza né verso l'uno né verso l'altra.

Il ballerino annunciò la fine della loro relazione pubblicando su Instagram la foto del giorno del matrimonio: "01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia."

Raimondo Todaro e la sua ex moglie Francesca Tocca sono rimasti in buoni rapporti, probabilmente anche per il bene della loro figlia: "Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. Siamo due bravi genitori, molto attenti e presenti. Siamo anche molto fortunati perché Jasmine è una bambina che ci ascolta molto."