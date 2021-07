Ballando con le stelle, Raimondo Todaro: “ho il Covid, non posso incontrare Milly Carlucci“

Raimondo Todaro e Milly Carlucci continuano a parlarsi sui social: ora tocca al ballerino spiegare il motivo per cui non ha potuto incontrare la conduttrice di Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro non ha potuto incontrare Milly Carlucci perché ha il Covid: questo è l'ultimo tassello del botta e risposta tra la conduttrice di Ballando con le stelle e il ballerino che ha annunciato l'addio al programma attraverso un post su Instagram.

La querelle tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro è iniziata con un post su Instagram dove il ballerino ha annunciato l'addio a Ballando con le stelle, sottolineando che dopo 16 anni è alla ricerca di nuovi stimoli. A stretto giro è arrivata la risposta sui social della Carlucci che, pur augurando buona fortuna a Todaro, si è detta amareggiata per la forma usata " sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme", ha scritto Milly.

Ora Raimondo Todaro prova a fare chiarezza, anche sulle trattative con altre produzioni. Nel nuovo post su Instagram il ballerino, che nella prossima stagione potremo ritrovare ad Amici, ha scritto "Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità".

Il ballerino poi spiega perché è mancato il faccia a faccia, motivo di cui, a suo dire, la Carlucci è a conoscenza "Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l'altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l'hanno riportato"

Alla fine Todaro sostiene di aver scritto il post su Instagram per non mettere in difficoltà la produzione: "Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all'inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore".

Così si chiude forse, definitivamente, il rapporto tra il ballerino e Milly Carlucci a cui, probabilmente, sarebbe bastata anche una telefonata.