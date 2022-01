Amici 21, Alessandra Celentano a Raimondo Todaro “Mi sembra che tu stia affossando la danza”

Duro scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 21: il maestro di Latino ha fatto una proposta che manderebbe a casa Carola, allieva della Celentano e ballerina di danza classica. La Celentano da parte sua vorrebbe sostituire Mattia, allievo di Todaro alle prese con un infortunio.

Raimondo Todaro la settima scorsa ha proposto una sfida tra Cristiano, allievo della Celentano, e Christian, suo allievo. Nella puntata di domenica Cristiano ha perso la sfida ed ha abbandonato la scuola. Ora Raimondo ha avuto un'altra idea, ha proposto alla produzione di sommare i voti avuti dai ballerini nelle varie prove ed eliminare l'allievo ultimo in questa graduatoria generale che vede come fanalino di coda Carola, allieva della Celentano.

La maestra di classico non ci sta e ha voluto un confronto con Todaro dove lo ha accusato di volere eliminare i suoi allievi "Vorrei capire dove vuoi arrivare, hai fatto di tutto per eliminare Cristiano e ce l'hai fatta, e sicuramente Cristiano non era un ragazzo che non si meritava il serale, adesso sai benissimo che se parte questa proposta che hai fatto Carola va a casa, allora mi chiedo, dove vuoi arrivare?". Alessandra parlando poi di Mattia, ancora infortunato, ha detto "Vogliamo andare al serale con Mattia con le stampelle che pensa solo al look, alle collane e agli anelli. Christian che fa solo hip hop e non è un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza. Mi sembra che sia un accanimento nei confronti dei miei allievi".

Alessandra Celentano ha puntualizzato che le prove dei ballerini, che poi hanno generato la classifica, erano tutte d'improvvisazione, cosa che ha sfavorito una ballerina di classico come Carola. Da qui la controproposta della Celentano "i ballerini dovranno fare coreografie complete dove dentro c'è tutto", sottoponendosi a delle sfide basate sulla tecnica. La Celentano nel frattempo ha lanciato un casting per sostituire Mattia "è un mese che sta a casa sdraiato pensando come deve vestirsi. Lui è un caso fuori misura. Io farò un'audizione per trovare un ballerino di latino da sostituire a Mattia".

La polemica dagli studi di Amici 21 è rimbalzata sul web dove la maggior parte degli utenti ha dato ragione ad Alessandra Celentano tanto che Todaro è intervenuto sul profilo Instagram ufficiale del programma per dire "1- la maestra @alessandra.celentano aveva messo in sfida Serena e non è vero che non lo ha mai fatto. poi forse ha capito che era meglio rinunciare. 2- in 5 mesi ho lanciato solo una volta la sfida agli allievi della maestra, dunque non è mia intenzione farli fuori. 3- Cristiano non è certo uscito per colpa mia, ho solo fatto una proposta in cui l'ultima parola era della maestra. ha sbagliato a farlo uscire per il suo orgoglio se tanto ci teneva che rimanesse, bastava dire no alla sfida... o forse sperava di mandarmi a casa il calciatore. 4- le improvvisazioni nel latino non esistono e inoltre Mattia era il più svantaggiato perché non ha mai fatto assoli ma se non è ultimo in classifica un motivo ci sarà ed inoltre i temi delle gare non li ho scelti io. Per il resto apprezzo veramente tanto la passione che avete per i ragazzi ai quali siete affezionati e accetto tutto ciò che ne consegue. Buona vita".