Amici 21, Valentin Dumitru contro Raimondo Todaro e il bacio a Francesca Tocca: “lo hai fatto per audience"

Il bacio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non ha lasciato indifferente Valentin Alexandru Dimitru, ex della ballerina: nelle sue storie di Instagram l'ex allievo della scuola di Amici ha accusato Todaro di aver usato Francesca solo per avere visibilità.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano lasciati proprio a causa di Valentin Alexandru Dumitru, l'allevo di Amici e l'insegnate del talent show avevano iniziato a frequentarsi, secondo i rumors, quando Francesca e l'ex insegnate di Ballando con le stelle stavano ancora insieme.

La storia d'amore tra Francesca e il ballerino di origini rumene si è conclusa la scorsa estate, come ha annunciato in quei giorni di agosto la Tocca su Instagram. Valentin Alexandru Dumitru a giugno di quest'anno ha pubblicato sui social una foto con Talisa Ravagnani, ex concorrente di Amici e attuale velina di Striscia la notizia. In quell'occasione era arrivata una frecciatina, abbastanza enigmatica, di Francesca che sui social scrisse "Chi ti ha tradito, verrà tradito".

Quest'anno Raimondo Todaro è approdato ad Amici come insegnate di ballo al posto di Lorella Cuccarini che ha preso la cattedra di insegnante di canto. Poche settimane dopo l'inizio del talent si sono diffuse voci di un riavvicinamento tra i due ex, condividere gli stessi spazi avrebbe riacceso la fiamma tra Raimondo e Francesca. Nella puntata del 24 ottobre ospiti di Amici 21 sono stati Pio e Amedeo, il duo, dopo aver chiamato Francesca in studio, ha spinto il bacio tra i due ballerini. La scena, sottolineata dagli applausi del pubblico, non è piaciuta a Valentin Alexandru Dumitru.

Il ballerino su Instagram, riferendosi a Todaro, ma senza nominarlo, ha scritto "quando chiudi una donna dentro una 'gabbia di oro' usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te".