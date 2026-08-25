Rai 2 taglia Il Codice Da Vinci sul più bello: il pubblico insorge, la rete costretta alle scuse

I quasi 700.000 spettatori che ieri avrebbero voluto vedere il finale de Il Codice Da Vinci su Rai 2 dovranno recuperarlo in streaming o altrove: la rete ha tagliato il film all'improvviso per dare spazio all'ennesimo programma sportivo

Ha detto bene chi ha sottolineato come Il Codice Da Vinci andato in onda ieri sera su Rai 2 avesse un mistero in più. Quale? Il finale.

Per motivi poco chiari, giustificati solo in parte dalle scuse della rete, il film diretto da Ron Howard, tratto dal libro di Dan Brown, è stato trasmesso mancante degli ultimi 30 secondi.

Tom Hanks e Audrey Tautou ne Il codice Da Vinci

Poco male, si dirà, perchè avranno tagliato i titoli di coda, e invece no, o almeno non solo. I quasi 700.000 spettatori sono stati privati della soluzione all'enigma che regge tutto il film: il Sacro Graal è la tomba di Maria Maddalena che si trova al di sotto della piramide del museo del Louvre.

La scena, che ben conosce chi ha già visto Il Codice Da Vinci, è presente nella versione che la RAI propone on demand sulla sua piattaforma streaming, ma è stata brutalmente tagliata in chiaro. Nonostante la stessa azienda del servizio pubblico avesse pubblicizzato per giorni l'arrivo sul secondo canale della trilogia dedicata ai best seller di Dan Brown.

Le scuse pubbliche di Rai 2: "Un disservizio"

Tom Hanks ne Il codice Da Vinci

A mandare su tutte le furie gli spettatori non è stato solo il taglio del finale ma anche il motivo per cui è stato fatto: la linea doveva passare a Il processo al 90°, che avrebbe mostrato le immagini del posticipo di Serie A Roma-Fiorentina. Nulla, insomma, che non potesse aspettare altri 30 secondi.

Bersagliata sui social dagli utenti furibonsi, la Rai si è pubblicamente scusata attraverso Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie Tv: "Ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Codice da Vinci in onda su Rai2 in prima serata. Mi scuso personalmente per il disservizio. La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l'anno trasmesse da Rai. Ma l'errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico".

Dopo aver fatto pubblica ammenda, De Maio ha ricordato i prossimi appuntamenti: stasera su Rai 2 in prima serata c'è Angeli e Demoni, il 31 agosto Inferno. A scanso di altri problemi, il finale guardatelo prima.