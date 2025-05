Dan Brown: The Secret of Secrets diventa una serie TV su Netflix

Netflix ha ottenuto i diritti per l'adattamento televisivo di The Secret of Secrets, il nuovo romanzo di Dan Brown, con Carlton Cuse come showrunner.

Robert Langdon, il celebre professore di simbologia nato dalla penna di Dan Brown, si prepara a tornare sugli schermi, questa volta in una serie TV. Netflix ha vinto una competitiva gara tra network per aggiudicarsi i diritti di The Secret of Secrets, sesto romanzo della saga dedicata al protagonista de Il Codice Da Vinci.

La serie sarà sviluppata da Carlton Cuse, già noto per successi come Lost, Jack Ryan e Locke & Key, che ricoprirà il ruolo di showrunner. Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà ambientato nell'universo del nuovo romanzo, in uscita il prossimo 9 settembre per Doubleday negli Stati Uniti.

Dan Brown e Carlton Cuse saranno co-creatori, sceneggiatori e produttori esecutivi della serie, che verrà prodotta anche da Emma Forman per conto di Genre Arts. La fase di pre-produzione è già stata avviata.

La trama di The Secret of Secrets

Nel libro, Langdon si trova coinvolto in una nuova e frenetica corsa contro il tempo: una scienziata è scomparsa insieme a un misterioso manoscritto, il cui contenuto potrebbe rivoluzionare la comprensione della mente umana. La storia promette di mescolare avanguardia scientifica e misticismo antico, mantenendo quel mix di tensione e mistero internazionale che ha reso famosa la saga.

Tom Hanks ed Audrey Tautou ne Il codice Da Vinci

Dan Brown ha descritto The Secret of Secrets come "il libro più ambizioso e complesso" della sua carriera, ma anche "il più divertente da scrivere". Questo spiega gli otto anni di attesa che separano il nuovo romanzo dal precedente capitolo della serie, Origin (2017).

Con oltre 250 milioni di copie vendute in 56 lingue, i romanzi di Brown hanno conquistato il pubblico globale grazie al successo planetario de Il Codice Da Vinci. Tre dei libri sono diventati film diretti da Ron Howard con Tom Hanks nei panni di Langdon: Il Codice Da Vinci (2006), Angeli e Demoni (2009) e Inferno (2016), che insieme hanno incassato oltre 2,24 miliardi di dollari a livello globale (valore attualizzato al 2025).

Tom Hanks e Audrey Tautou in una scena del film Il codice Da Vinci

Nel 2021, Il simbolo perduto è stato adattato in una serie TV per Peacock, con Ashley Zukerman nel ruolo di un giovane Langdon. La serie, tuttavia, è stata cancellata dopo una sola stagione.